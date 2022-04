- Wiele wskazuje na to, że mały niedźwiadek, który kilka dni temu wędrował samotnie w rejonie nartostrady z Kotła Goryczkowego do Kuźnic i żałośnie nawoływał, dołączył do swojej matki - powiedział w rozmowie z RMF FM Filip Zięba, zastępca dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego.

REKLAMA

Zastępca dyrektora TPN potwierdził, że zaobserwowano małe ślady niedźwiedzia i wszystko wskazuje na to, że doszło do połączenia matki z młodym. W rozmowie z RMF FM zaznaczył, że jest duże prawdopodobieństwo, że ta historia zakończy się szczęśliwie.

Aktualne informacje na głównej stronie Gazeta.pl

Tatrzański Park Narodowy. Decyzja o zamknięciu szlaków się nie zmieniła

Według Zięby gdyby mały niedźwiedź przebywał bez matki dłużej niż 10-12 dni nie miałby szans na przeżycie. Zastępca dyrektora potwierdził, że TPN od kilku dni miał trop dorosłego niedźwiedzia.

Zastępca dyrektora TPN dodał, że decyzja o zamknięciu szlaków turystycznych w tym rejonie na razie się nie zmienia. - Działamy według protokołu, w którym jest jasno określone, co robić, czyli wyeliminować czynnik ludzki - wyjaśnił.

Tatrzański Park Narodowy chroni zagubionego niedźwiadka. Zamyka trasy w rejonie Kasprowego Wierchu

Tatrzański Park Narodowy, mając na uwadze dobro niedźwiadka, zadecydował o zamknięciu następujących tras w pobliżu Kasprowego Wierchu:

zielony szlak turystyczny: Kuźnice - Myślenickie Turnie - Kasprowy Wierch (w obu kierunkach),

szlak dojściowy z Goncisk do dolnej stacji kolei krzesełkowej w Dolinie Goryczkowej,

szlak narciarski: Myślenickie Turnie - Wyżnia Goryczkowa Rówień (dolna stacja kolei krzesełkowej w Dolinie Goryczkowej, w obu kierunkach)

Zamknięcie tras obowiązuje do odwołania.