Pogoda na majówkę 2022. Coraz gorsze prognozy. Przymrozki, deszcz i burze

W najbliższych dniach na pogodę w Polsce wpływać będzie obszar podwyższonego ciśnienia z chłodną masą powietrza. W związku z tym na przełomie kwietnia i maja możemy spodziewać się dużych różnic temperatury powietrza w ciągu doby - nad ranem będzie chłodno i wystąpią przymrozki, a w ciągu dnia na termometrach może pokazać się nawet ok. 20 stopni Celsjusza - wskazują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

REKLAMA

Zobacz wideo „Po przekroczeniu tego progu rafy koralowe przestaną istnieć"

Pogoda na majówkę 2022. Deszcz w całej Polce, lokalnie też burze

Majówka 2022 zapowiada się dość ciepło, choć temperatura raczej nie przekroczy 20 stopni Celsjusza, przewiduje się też opady. Z prognoz synoptyków TVN Meteo wynika, że przez cały długi weekend w wielu regionach Polski popada słaby deszcz. To jednak nie koniec. Możliwe są też burze.

W sobotę 30 kwietnia będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Opady są przewidywane w centralnej i południowo-wschodniej części kraju, co potwierdza także prognoza IMGW. W nocy i nad ranem przymrozki, z kolei w ciągu dnia temperatura powietrza będzie wahała się od 13 do 18 stopni Celsjusza. Powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Więcej informacji na temat pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Stan epidemii w Polsce. Do kiedy? Niedzielski podał przybliżony termin

Niedziela 1 maja z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Na Pomorzu opady możliwe od godzin porannych, a w pozostałych regionach popada w ciągu dnia. Bez deszczu jedynie w północno-wschodniej części Polski, a na wschodzie możliwe burze. Nad ranem wystąpią przymrozki. W ciągu dnia temperatura powietrza wyniesie od 14 do 18 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - piątek 29 kwietnia. Przymrozki, później nawet 20 stopni

Pogoda na majówkę 2022. Poniedziałek i wtorek nadal z burzami

W poniedziałek 2 maja na Pomorzu powinno być słonecznie, w pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane i duże. W całej Polsce miejscami popada deszcz, burze przewidywane są w południowych regionach. Na termometrach maksymalnie od 14 do 19 stopni Celsjusza.

We wtorek 3 maja natomiast zachmurzenie umiarkowane i duże wystąpi w całej Polsce. Przelotnie popada na południowym wschodzie, a w Karpatach możliwe burze. Będzie też nieco chłodniej - temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 15 stopni Celsjusza, a nad morzem będzie wahała się od 8 do 11 stopni.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.