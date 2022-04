Mysłowice. Policja odnalazła zaginione siostry. Dziewczynki znaleziono w Krakowie

AKTUALIZACJA: Jak przekazały służby, siostry odnalazły się. Dziewczynki miały zostać znalezione w Krakowie. Są całe i zdrowe.

Mysłowice. Policja odnalazła zaginione siostry z Mysłowic

Co robić w przypadku zaginięcia?

Jak podkreśla portal zaginieni.pl, w przypadku zaginięcia nie trzeba czekać 24 lub 48 godzin. "Policjant ma obowiązek przyjąć zgłoszenie zaginięcia niezależnie od tego, ile czasu upłynęło do stwierdzenia zaginięcia" - czytamy.

Portal podaje, by zgłosić zaginięcie policji, należy osobiście zgłosić się na najbliższy komisariat policji, a następnie poinformować chęć zgłoszenia zaginięcie. Ważne, by podać jak najwięcej faktów, mogących pomóc w poszukiwaniach i przekazać służbom zdjęcie zaginionego. "Zapytaj policjanta, czy dane zaginionej osoby jeszcze tego samego dnia zostaną wprowadzone do policyjnego systemu komputerowego" - radzi portal. Policja powinna wydać zaświadczenie potwierdzające przyjęcie zgłoszenia. Ono przyda się w trakcie poszukiwań, a także w przypadku zgłoszenia zaginięcia do ITAKI.

