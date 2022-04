Kraków. Defilada klas mundurowych z inicjatywy Barbary Nowak. "Przemysław, Barbara, od szkoły wara"

Barbara Nowak, małopolska kuratorka oświaty nie daje o sobie zapomnieć. Ulicami Krakowa przeszła w czwartek (28 kwietnia) defilada klas mundurowych pod hasłem "Razem pilnujemy Polski", której organizatorką była właśnie Nowak. Marsz miał być: "demonstracją uczuć patriotycznych młodych ludzi świadomych swoich obowiązków wobec Polski i odpowiedzią na przyjęcie przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawy o obronie Ojczyzny" - czytamy na stronie małopolskiego kuratorium.

Kraków. Defilada klas mundurowych skrzyknięta przez kuratorkę oświaty

Wydarzenie rozpoczęła msza święta na Wawelu w czwartek o godz. 10. Po jej zakończeniu uczniowie klas mundurowych ruszyli przy akompaniamencie wojskowej orkiestry ulicą Grodzką na krakowski Rynek. Następnie przeszli ul. Szewską, Podwale, Piłsudskiego, Al. 3 Maja aż do Parku Miejskiego im. H. Jordana. Wzdłuż ulic, którymi szła defilada, stały dzieci z plakatami i transparentami z hasłami patriotycznymi. "Patronat honorowy nad wydarzeniem objął minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak" - czytamy.

Barbara Nowak "zaprosiła" na defiladę uczniów. "Oryginalne pomysły Pani kurator nagrodzi"

Jak poinformował portal KRKnews, małopolska kuratorka oświaty wysłała list do szkół i przedszkoli, w którym domagała się oddelegowania podopiecznych na organizowaną przez nią defiladę.

"Szanowni Państwo Dyrektorzy, w związku z planowaną na 28 kwietnia 2022 r. defiladą szkół i klas mundurowych Małopolski, w załączeniu przesyłam list Małopolskiego Kuratora Oświaty. Proszę o wzięcie udziału w defiladzie oraz oddelegowanie dzieci, uczniów (grupę, klasę, klasy) wzdłuż trasy przemarszu np. z hasłami, plakatami lub innymi z elementami patriotycznymi. Oryginalne pomysły Pani Kurator chętnie nagrodzi. Jednocześnie proszę o przekazanie informacji na mój adres mailowy o liczbie oddelegowanych dzieci, uczniów oraz wskazanie miejsca na trasie przemarszu" - czytamy wiadomość zaadresowaną do dyrektorów placówek.

Kraków. Kontrmanifestacja "Barbaro! Opamiętaj się!"

W odpowiedzi na defiladę działacze organizacji Dość Milczenia, Protest z Wykrzyknikiem oraz Inicjatywy Obywatelskiej Iskra zapowiedzieli kontrmanifestację sprzeciwiającą się indoktrynacji dzieci i młodzieży pod hasłem: "Barbaro! Opamiętaj się!".

"Pani Nowak zorganizowała paramilitarny marsz, by uczcić przyjęcie ustawy o obronie Ojczyzny. Jak twierdzi, chce pokazać świadomość młodych ludzi w miłości do Boga i Ojczyzny. Podkreślić fakt, że młodzi ludzie są świadomi konieczności chronienia Ojczyzny. W dobie wojny, licznej grupy uchodźców i uchodźczyń wojennych z Ukrainy, pani Nowak uznała, że defilada dzieci i młodzieży w strojach militarnych jest słusznym i dobrym pomysłem. Ponownie pani kuratorka łączy ojczyznę z kościołem, węzłem nierozerwalnym. W marszu militarno-kościelno-modlitewnym wezmą udział dzieci ze szkół państwowych. W założeniu - świeckich. Nie dla indoktrynacji! Uczcie dzieci o potędze pokoju, a nie sile wojny! Za każdym mundurem ciągnie się sznur trupów. Mundury nie są dla dzieci, a każdy wojenny bohater to martwy bohater!" - czytamy w opisie wydarzenia na Facebooku.

Gdy defilada klas mundurowych zaczęła się schodzić, przywitały ją gwizdy i okrzyki demonstrantów. "Przemysław, Barbara, od szkoły wara", "Hej Barbara, kuratorium to nie kuria", "Można dzielić ludzi, tnąc krzyżem jak brzytwą", "Nie pomogą modły, kiedy człowiek jest podły" - brzmiały hasła protestujących.

ZNP chce odwołania Barbary Nowak. "Obraża przeszło 200 tys. członków"

