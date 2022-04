"Wzmożony ruch pojazdów wojskowych na drogach. Od 1 maja, na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP" - podało Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych w czwartek na Twitterze.

Wzmożony ruch pojazdów wojskowych na drogach ośmiu województw

Jak czytamy w komunikacie Wojska Polskiego, od 1 maja do końca miesiąca wzmożonego ruchu pojazdów wojskowych możemy spodziewać się w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim oraz warmińsko-mazurskim. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych, a także drogach krajowych.

Wojsko podkreśla, że ruch ten ma związek z zaplanowanymi tegorocznymi ćwiczeniami Sił Zbrojnych RP. "Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami" - zwraca uwagę Wojsko Polskie.

Pojazdy, które będą brały udział w ćwiczeniach, najczęściej będą poruszały się nocną, by ich przejazd nie powodował dużych utrudnień w ruchu. Niektóre przejazdy mogą jednak odbywać się w ciągu dnia, nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. "Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi" - czytamy w komunikacie.

Wojsko Polskie apeluje do Polaków: Nie publikujcie zdjęć

Wojsko Polskie zwróciło się do społeczeństwa z apelem, by nie publikować informacji czy zdjęć obrazujących ruch wojsk, a także ich lokalizacji, dat oraz godzin przejazdów kolumn wojskowych, wylotów i lądowań statków powietrznych.

"Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności" - przekazano.

