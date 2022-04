Tatrzański Park Narodowy od czwartku 28 kwietnia zamyka niemal wszystkie szlaki w Tatrach Zachodnich. Narciarze - skiturowcy nadal mogą poruszać się po wszystkich oznakowanych trasach na wschód od Kasprowego Wierchu i Kuźnic. Czynny pozostaje także wyciąg z Hali Gąsienicowej na Kasprowy Wierch.

Tatry Zachodnie zamknięte dla skiturowców. "Przyroda dopomina się o spokój"

Przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego swoją decyzję tłumaczą bezpieczeństwem zwierząt. "Sytuacja śniegowa w wyższych partiach Tatr nadal cieszy narciarzy skiturowych, ale przyroda wyraźnie dopomina się o spokój. To czas szczególnie wrażliwy, co pokazały również ostatnie dni. Niedźwiedzie są już aktywne. Świstaki zaczęły wykopywać się z nor. W strefie hal i kosodrzewiny, w miejscach wolnych od śniegu, lęgi rozpoczynają siwerniaki, czeczotki, podróżniczki, cietrzewie - gatunki wymagające szczególnej ochrony" - czytamy w komunikacie TPN.

TPN zamyka popularne szlaki

TPN już w sobotę 23 kwietnia zamknął kilka tras m.in. zielony szlak turystyczny Kuźnice - Myślenickie Turnie - Kasprowy Wierch (w obu kierunkach), szlak dojściowy z Goncisk do dolnej stacji kolei krzesełkowej w Dolinie Goryczkowej, szlak narciarski Myślenickie Turnie - Wyżnia Goryczkowa Rówień (dolna stacja kolei krzesełkowej w Dolinie Goryczkowej), w obu kierunkach.

Powodem był mały niedźwiadek, błąkający się bez matki, który dotarł aż na nartostradę z Kasprowego Wierchu. "Widok rozczulający, ale pamiętajmy, że w pobliżu może znajdować się matka! Spotkania ludzi i niedźwiedzic z młodymi mogą być niebezpieczne dla obu stron" - podkreślono wówczas.

