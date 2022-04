Już trzy miliony uchodźców z Ukrainy przyjechały do Polski. Populacja Polski to już 41 mln mieszkańców

"Od 24.02 funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 3 mln osób" - przekazała Straż Graniczna.

REKLAMA

Od 24 lutego na Ukrainę wyjechały z Polski 904 tysiące osób.

Kilka dni temu opublikowany został raport Unii Metropolii Polskich. Jak opisywaliśmy, wynika z niego, że wielkość populacji Polski po raz pierwszy w historii osiągnęła ponad 40 milionów osób - nasz kraj liczy obecnie prawie 41 i pół miliona mieszkańców.

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Które miasta z największym przyrostem populacji? [DANE]

Jak wynika z zebranych danych, przeważająca większość Ukraińców (ponad 70 proc.) zdecydowała się zatrzymać na dłużej w 12 największych polskich miastach i ich okolicy, w tym przede wszystkim w obszarach metropolitalnych należących do UMP (Unia Metropolii Polskich to organizacja zrzeszająca 12 największych polskich. Powstała z inicjatywy prezydenta m. st. Warszawy, aby realizować partnerstwo stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami Polski - przyp. red.)

W marcu 2022 r. miasta UMP i otaczające je gminy gościły prawie 70 proc. spośród wszystkich obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego i którzy mieszkali tu wcześniej - ponad 2 miliony 200 tysięcy osób. Oznacza to skokowy wzrost populacji największych polskich miast. Dla przykładu: populacja Rzeszowa wzrosła o 53 proc., zaś Warszawy o 15 proc.

Jest pierwszy raport o uchodźcach w polskich miastach

Jak zaznaczono w raporcie, w dniach od 1 lutego do 1 kwietnia, najwięcej Ukraińców przebywało w Warszawie - 469 tys. 628, Katowicach - 302 tys. 963 i Wrocławiu - 302 tys. 467. W Krakowie zatrzymało się 230 tys. Ukraińców, w Gdańsku - blisko 224 tys., a w Rzeszowie - ponad 152 tys.

Do Łodzi przybyło ponad 114 tys. osób, do Poznania - ponad 101 tys., do Lublina blisko 87 tys., a w Szczecinie zostało 84,5 tys. osób. W Bydgoszczy pojawiło się ponad 80 tys. uchodźców, a w Białymstoku - 62,5 tys.

Putin jako pożyteczny idiota Bidena. "Dzięki tej wojnie USA odnoszą same sukcesy"