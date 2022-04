Chorzów. Policja udaremniła nielegalną galę MMA dla nieletnich

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie (woj. śląskie) w piątek 22 kwietnia otrzymali informację o nielegalnej gali MMA organizowanej dla nieletnich. Wydarzenie miało się odbyć w weekend 23-24 kwietnia br. Mundurowi natknęli się na informacje na jego temat na portalach społecznościowych.



Chorzów. Nielegalna gala MMA dla nieletnich udaremniona przez chorzowską policję

Mimo tego, że ta informacja wydawała się niewiarygodna, po ustaleniu kolejnych faktów, okazało się, że takie wydarzenie naprawdę ma się odbyć. Jak wynika z ustaleń, podobne walki miały już miejsce w ubiegłym miesiącu. Było to spontaniczne wydarzenie, jednak cieszyło się wielkim powodzeniem. Z tego powodu dwóch 18-latków i jeden 17-latek postanowili zorganizować to nielegalne przedsięwzięcie po raz kolejny. Na portalu społecznościowym pojawił się oficjalny profil wydarzenia, gdzie organizatorzy zamieszczali bieżące informacje dotyczące walk. Dzięki reakcji policjantów nie doszło do kolejnego tego typu zajścia.

Chorzów. Organizatorzy oraz uczestnicy nielegalnej gali dla nieletnich zostaną ukarani

Organizatorzy zostali już przesłuchani w sprawie - teraz zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Uczestnicy tego wydarzenia również odpowiedzą za udział w tym przedsięwzięciu. Dorosłym organizatorom grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Osoby nieletnie, które były powiązane z tą inicjatywą będą natomiast odpowiadać za swoje postępowanie przed sądem rodzinnym.

