Ryszard Terlecki ostrzega Solidarną Polskę. Mówi o zniecierpliwieniu w szeregach PiS

Ryszard Terlecki został zapytany przez dziennikarzy, co sądzi o postawie Solidarnej Polski. Partia Ziobry blokuje projekt zmian w przepisach o Sądzie Najwyższym zaproponowany przez Andrzeja Dudę.

- Patrzymy na to z pewnym zniecierpliwieniem, ale z drugiej strony czekamy na pozytywny namysł - odpowiedział szef klubu PiS. Dziennikarka TVN24 Agata Adamek dopytała wicemarszałka Sejmu czy koniec zniecierpliwienia może przyjść jesienią, na co Terlecki odpowiedział: - Nie, to już lada chwila.

Na pytanie, czy możemy spodziewać się wcześniejszych wyborów, Terlecki nie odpowiedział.

Prezydencki projekt zmian w SN. Solidarna Polska z poprawkami

Ugrupowanie Zbigniewa Ziobry sprzeciwia się niektórym zapisom projektu prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącego zmian w przepisach o Sądzie Najwyższym.

Prezydencki projekt zmiany ustawy o SN zakłada między innymi likwidację Izby Dyscyplinarnej i utworzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Nowa izba ma składać ma się z 11 sędziów wskazanych przez prezydenta spośród 33 sędziów wylosowanych wcześniej na posiedzeniu kolegialnym Sądu Najwyższego.

Solidarna Polska złożyła w środę poprawkę, która przewiduje, że losowanie sędziów odbywałoby się na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa. Sebastian Kaleta tłumaczył, że propozycja ta gwarantuje przejrzystość procedury losowania sędziów. Podkreślał, że aktualne regulacje ustawowe KRS oraz jej umocowanie konstytucyjne zapewnią, że losowania będą transparentne.

Dodał, że losowania byłyby transmitowane w mediach, dzięki czemu każdy mógłby je zobaczyć. Sebastian Kaleta przekonywał, że poprawka ziobrystów usuwa wątpliwości dotyczące tego, że sędziowie orzekający w danym sądzie są losowani w tym sądzie przez sędziów tego sądu.

Zmiany dotyczące przede wszystkim Izby Dyscyplinarnej SN są elementem oczekiwanym przez Komisję Europejską w negocjacjach w sprawie uruchomienia środków dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy, które mają być wydatkowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Poprawki Solidarnej Polski. "Muszą zostać uzgodnione w klubie"

Podczas środowej konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Muller skomentował poprawki Solidarnej Polski do prezydenckiej projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Rzecznik stwierdził, że "muszą one zostać uzgodnione w klubie".

- Uzgodnienia, co do tego, na jakie poprawki można by się zgodzić, w tej chwili nie ma. Po drugie, to jest projekt prezydenta, w związku z tym to musi być uzgodnione z panem prezydentem, bo na koniec pan prezydent zdecyduje, czy podpisze projekt ustawy, czy nie - mówił Muller.

SP z postulatem. Polska ma nie płacić składki członkowskiej UE

Podczas wtorkowego posiedzenia rządu ugrupowanie Zbigniewa Ziobry złożyło wniosek pod postulat o zawieszeniu płacenia przez Polskę składki członkowskiej do UE. Politycy Solidarnej Polski swoją propozycję uzasadniali kosztami, które Polska ponosi w związku z napływem uchodźców z walczącej z rosyjską agresją Ukrainy.

- Nie będzie żadnego zawieszenia składki do Unii Europejskiej; ten pomysł nie jest trafiony i nie został przyjęty przez Radę Ministrów - zapewniał Müller.