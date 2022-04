Gaz w polskim systemie płynie normalnie. "Skutki będą odwrotne niż zakłada Moskwa"

Rosja zdecydowała o wstrzymaniu dostaw gazu do Polski i Bułgarii. Mimo to gaz w polskim systemie płynie normalnie, zgodnie z zamówieniami, a magazyny są w większości zapełnione. Także w Bułgarii władze zapewniają, że nie zmniejszą dostaw do odbiorców. Zdaniem zachodnich ekspertów to Rosja ucierpi najbardziej na swojej decyzji.

