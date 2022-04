Majówka 2022. Jaka będzie pogoda? Nawet do 20 stopni, możliwe burze

Synoptycy stacji TVN Meteo podali prognozę pogody na nadchodzący długi weekend majowy. Najcieplejszy ma być poniedziałek 2 maja - termometry na południowym wschodzie Polski wskażą około 20 stopni Celsjusza.

REKLAMA

Czy 2 maja jest wolne? Jak wypadają dni wolne w majówkę 2022?

Pogoda na majówkę 2022. Ciepło, ale z przelotnym deszczem

Stacja podaje, że w sobotę 30 kwietnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na Dolnym Śląsku. Spodziewany jest słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków.

Majówka 2022. Co robić w weekend? Pomysły na spędzenie wolnego czasu

Niedziela 1 maja (Święto Pracy) zapowiada się pochmurnie w prawie całym kraju. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Bez opadów i w miarę pogodnie ma być jedynie na południowym wschodzie. Termometry wskażą od 13 stopni na Podlasiu do 18 na Dolnym Śląsku. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków.

W poniedziałek 2 maja (Dzień Flagi RP) będzie na ogół pochmurnie, z szansą na większe przejaśnienia. Miejscami przewidywany jest przelotny deszcz, a na Podkarpaciu także burze - z opadami do 10-20 l wody na m kw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Temperatura osiągnie wartość od 14 stopni na Podlasiu do 20 na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, na Wybrzeżu silniejszy - w porywach do 80 km/h.

Więcej informacji na temat pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Czysty ruszt, pięknie podane przekąski i szybko schłodzone napoje, czyli myki na sezon grillowy

We wtorek 3 maja (Święto Konstytucji) czeka nas zmienne zachmurzenie. Deszcz spodziewany jest głównie na północy i wschodzie Polski. Będzie nieco chłodniej niż w poprzednich dniach - od 10 stopni na Podlasiu do 14 na Podkarpaciu. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z zachodu, w północnej części kraju okresami silniejszy - w porywach do 40-60 km/h.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>