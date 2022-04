Rosja. Putin zakręcił kurek z gazem nie tylko Polsce. Piotr Naimski o informacjach z Litwy

- PGNiG otrzymał we wtorek informację, że w środę gaz rosyjski z kontraktu jamalskiego nie będzie płynął - poinformowała na konferencji prasowej 26 kwietnia ministerka klimatu i środowiska Anna Moskwa. Polityczka zapewniła, że Polska jest gotowa na obecną sytuację i w polskich domach nie zabraknie gazu. W tej samej sprawie wypowiedział się także Mateusz Morawiecki, który po spotkaniu z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem stwierdził, że "Polska dostała groźby ze strony Gazpromu".

Rosja odcięła gaz nie tylko Polsce. Podobny problem ma mieć też Litwa

Jak się okazuje, prezydent Rosji Władimir Putin miał zakręcić kurek z gazem nie tylko Polsce. - Mamy informacje z Litwy. Litwa też przestała otrzymywać dostawy rosyjskiego gazu - powiedział we wtorek pełnomocnik rządu ds. infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Piotr Naimski dodał też, że Polska i tak planowała zrezygnować z umowy z Rosją do końca 2022 roku. - Rosjanie to przyspieszają - powiedział. Polityk przyznał, że zatrzymanie dostaw rosyjskiego gazu do Polski może mieć wpływ na rynek europejski.

Rosja wstrzymała dostawy gazu. Czym jest kontrakt jamalski?

- Ten rynek ustabilizuje się w momencie, kiedy odbiorcy europejscy będą mieli możliwość dostarczenia do Europy spoza Rosji takich ilości gazu, które w tej chwili są przez Rosję posyłane, to jest kwestia wykorzystania w pełni gazoportów w zachodniej Europie, dobudowania pewnych elementów gazociągów, żeby to wszystko mogło dotrzeć do odbiorców i to zabierze jakiś czas, prawdopodobnie około dwóch lat - powiedział Naimski.

Polska da sobie radę bez rosyjskiego gazu? "Odbiorcy mogą czuć się bezpiecznie"

Pełnomocnik rządu przypomniał, że od 1 października uruchomiony zostanie Baltic Pipe, ale nawet wcześniej Polska nie musi się obawiać decyzji Rosji, ponieważ "da sobie radę" bez rosyjskiego gazu. - Przesyłowy system gazowy w Polsce jest zrównoważony, zbilansowany, a odbiorcy mogą się czuć bezpiecznie - zapewniał.

Następnie podkreślił, że osłony dla odbiorców gazu w Polsce były wprowadzane jeszcze przed wojną w Ukrainie w związku z pojawiającymi się przesłankami kryzysu na rynku gazowym. - Ta polityka będzie kontynuowana - zapewnił Naimski.

Min. klimatu: Nie ma obaw o niedobory gazu