Majówka 2022. Pogoda będzie zmienna. Nie zabraknie słońca, deszczu i burz

Synoptycy zapowiadają, że już na początku majówki możemy spodziewać się większych temperatur, jednak wystąpi znaczne zachmurzenie w całym kraju. Od soboty 30 kwietnia na termometrach możemy zobaczyć nawet 18 st. C. W niedzielę i poniedziałek temperatura może wzrosnąć do 19 st. C na południu, jednak pojawią się też burze - zapowiadają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Majówka 2022. W sobotę napłynie do nas wyż znad Ukrainy

Synoptycy zapowiadają, że sobota będzie pochmurna, a na termometrach może pojawić się maksymalnie 11 st. C na Suwalszczyźnie oraz 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby. Mieszkańcom wschodniej części kraju będzie towarzyszyć wyż, który przypłynie do nas ze wschodniej Ukrainy. Dzięki niemu do Polski napłynie ciepłe powietrze.

Majówka 2022. W niedzielę zacznie napływać ciepłe powietrze

W niedzielę możemy się spodziewać zmiennego zachmurzenia. Na Śląsku wystąpią opady deszczu, a maksymalna temperatura wyniesie od 13 st. C na Podlasiu do 18 st. na Dolnym Śląsku. Nad Polskę nadciągnie niż, który sprawi, że napłynie do nas ciepłe powietrze śródziemnomorskie.

Majówka 2022. W poniedziałek pojawią się burze

W poniedziałek 2 maja zachmurzenie nadal będzie się utrzymywać, nie zabraknie również opadów deszczu. Na Podkarpaciu wystąpią burze, które przyniosą obfite opady deszczu. Możemy się spodziewać od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Opadom będą towarzyszyć porywy wiatru do 80 km/h. W poniedziałek dzięki niedzielnemu napływowi niżu temperatura maksymalna może wynieść 14 st. C na Podlasiu do 20 st. C na Podkarpaciu.

Majówka 2022. We wtorek spodziewane są opady deszczu

We wtorek 3 maja wystąpi zmienne zachmurzenie. Na północy i na wschodzie przelotnie popada deszcz. Na Podlasiu termometry wskażą maksymalnie 10 st. C. Z zachodu będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr, jednak w północnej części Polski porywy mogą osiągać prędkość do 60 km/h. W dalszym ciągu będziemy pod wpływem ciepłego powietrza, które na południu kraju będzie odczuwalne i słupki rtęci wskażą nawet 20 st. C.