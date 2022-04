Tatry. Mały niedźwiadek znalazł mamę? Obok jego tropów pojawiły się ślady dużego niedźwiedzia

Mały niedźwiadek błąka się samotnie pod stacją na Myślenickich Turniach. Choć do tej pory po jego mamie nie było ani śladu, to we wtorek Tatrzański Park Narodowy poinformował, że tuż obok jego tropów zaobserwowano tropy dorosłego niedźwiedzia. Niewykluczone, że to niedźwiedzica, która jest matką małego zwierzęcia. TPN zamknął jednak trasy w rejonie Kasprowego Wierchu, by chronić malca.

