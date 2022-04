Do zdarzenia doszło w poniedziałek (25 kwietnia) przed południem na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Gnieźnie. Jeden z uczniów podczas przerwy międzylekcyjnej miał sprowokować kolegę z klasy. Wystrzelił w jego kierunku z zabawkowego pistoletu na kulki. W odpowiedzi został dźgnięty nożem w pośladek - podaje lokalny portal.

Gniezno. 13-latek dźgnął rówieśnika nożem w pośladek

Na miejsce przyjechała policja i pogotowie ratunkowe. Zarówno sprawca, jak i poszkodowany to uczniowie ósmej klasy. Zaatakowany w pośladek 13-latek został opatrzony przez ratowników medycznych, a następnie trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR). Okazało się, że miał pięciocentymetrową ranę na pośladku. Kiedy założono mu trzy szwy, został wypuszczony do domu.

Gniezno. Śledczy wyjaśniają, czy atak był zaplanowany

Chłopak, który zaatakował swojego rówieśnika, został przewieziony na komendę policji w Gnieźnie. Zarówno on, jak i ofiara złożyli zeznania. Śledczy starają się wyjaśnić przyczyny incydentu, a przede wszystkim, czy dźgnięcie nożem kolegi było zamierzone i zaplanowane. Jak przekazał portalowi Gniezno Nasze Miasto oficer prasowy, 13-latkiem zajmie się teraz sąd rodzinny.

Według przepisów uczniowi nie wolno przynosić do szkoły przedmiotów, które nie są potrzebne podczas zajęć lekcyjnych i mogłyby zagrażać innym osobom. Warto jednak podkreślić, że żadne przepisy nie uprawniają nauczyciela do przeszukania ucznia i sprawdzenia, czy nie ma on niebezpiecznych narzędzi. Może to zrobić tylko policja.

