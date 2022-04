Pogoda na majówkę 2022. Będzie dość ciepło, ale deszczowo. Możliwe burze

Jakiej aury, zdaniem synoptyków, należy spodziewać się podczas weekendu majowego? Jak zapowiada się pogoda na majówkę ? Gdzie w będzie najcieplej? Odpowiadamy.

Majówka 2022. Chłodne powietrze polarne odejdzie znad Polski

Jak zapowiadają synoptycy TVN Meteo, Polska aż do 3 maja ma znajdować się w zasięgu potężnego układu wyżowego znad Wysp Brytyjskich oraz Rosji, w związku z czym mogą pojawić się opady deszczu. Do piątku będzie też chłodniej. Na czas weekendu majowego do Polski dotrze jednak masa ciepłego powietrza, dzięki której temperatura w kraju może osiągnąć nawet do 18 stopni Celsjusza.

Jak poinformowała synoptyczka TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek, biorąc pod uwagę najnowszą prognozę pogody, weekend majowy ma być umiarkowanie ciepły, jednak pojawią się też zachmurzenia.

Pogoda na weekend majowy. Możemy liczyć na przejaśnienia

Piątek nie będzie nas rozpieszczać. Będzie pochmurno, a na wschodzie pojawią się opady deszczu. W sobotę także będzie pochmurno, jednak zdaniem synoptyków są spore szanse na przejaśnienia. Tego dnia najcieplej będzie na południu, gdzie termometry wskażą nawet 17 stopni Celsjusza.

W niedzielę 1 maja będzie pochmurno i możliwe są przelotne opady deszczu - szczególnie na południu kraju. Najcieplej znów na Śląsku, gdzie mieszkańcy zobaczą na termometrach 17 stopni.

W poniedziałek 2 maja również pochmurno. Na południu i południowym wschodzie kraju pojawi się słaby deszcz. We wtorek 3 maja również pochmurno i z przelotnymi opadami deszczu. Zdaniem synoptyków mogą pojawić się również burze. Najcieplej znów na południu - nawet do 18 stopni. Środa 3 maja będzie kolejnym pochmurnym dniem, jednak są większe szanse na przejaśnienia, a na zachodzie - rozpogodzenia. Na wschodzie jeszcze przelotnie popada. Najwyższa temperatura, bo 16 stopni Celsjusza wystąpi w woj. dolnośląskim i lubuskim.