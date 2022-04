Nadchodzi wiosna. "Będzie coraz cieplej; od wtorku, na południu kraju, termometry pokażą okresami około 20 stopni" - zapowiadają synoptycy Instytutu i Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

REKLAMA

Pogoda na dziś. Na termometrach nawet do 17 stopni

Pogoda na początek tygodnia zapowiada się bardzo dobrze. Najcieplej tego dnia będzie na wschodzie i zachodzie kraju. W poniedziałek 25 kwietnia najcieplej będzie w następujących województwach: lubelskim, kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim. Tam termometry wskażą 17 stopni.

Zobacz wideo Prof. Miętus: Prawdopodobnie uda nam się uniknąć suszy, ale to eksperymentalne prognozy

Nieco chłodniej, bo 16 stopni, synoptycy prognozują w województwie zachodniopomorskim. 15 stopni synoptycy prognozują w następujących województwach: lubuskim, łódzkim, świętokrzyskim, mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim. 14 stopni w śląskim, małopolskim oraz w podkarpackim. 13 stopni na Podlasiu. Najchłodniej w województwie pomorskim, gdzie termometry wskażą 10 stopni.

Prognoza pogody Fot. Gazeta.pl

Więcej informacji na temat pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Dobrzyca. Trąba powietrzna w 5 min. zniszczyła 50 domów i położyła las [ZDJĘCIA]

Pogoda na poniedziałek. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu

W poniedziałek synoptycy zapowiadają przelotne zachmurzenia. W niektórych regionach kraju pojawią się również lokalne burze - głównie na południowym wschodzie kraju. Opadom tym mogą towarzyszyć opady krupy śnieżnej. Wysoko w górach synoptycy zapowiadają śnieg.

Pogoda. Do Polski zbliża się cyklon. Możliwe burze z gradem

Zdaniem synoptyków wiatr ma być słaby i umiarkowany. Będzie wiał z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy wiatru wynosić mogą nawet do 60 km/h. W nocy zachmurzenie początkowo będzie umiarkowane, a stopniowo zacznie wzrastać do dużego zachmurzenia, a później do opadów deszczu. Nocą wiatr będzie słaby, zmienny, z przewagą kierunków północnych. W przeważającej części kraju przez cały dzień utrzymywać się będą niekorzystne warunki biometeorologiczne. Jedynie na północnym zachodzie i zachodzie pod koniec dnia zmienią się w obojętne.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.