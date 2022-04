Podlaskie. Koszmarny wypadek koło Jaświł. Samochód uderzył w drzewo i spłonął. Nie żyją dwie osoby

Do zdarzenia doszło w niedzielę 24 kwietnia ok. godziny 2 nad ranem na drodze powiatowej koło Jaświł (woj. podlaskie) w miejscowości Rutkowskie Małe. Kierowca stracił panowanie nad samochodem, po czym uderzył w drzewo, auto stanęło w płomieniach. Do akcji ratunkowej zostały wysłane cztery zastępy straży pożarnej. Wskutek wypadku zginęły dwie osoby w wieku dwudziestu kilku lat, a jedna trafiła do szpitala. O zdarzeniu informowała m.in. Ochotnicza Straż Pożarna Jaświły, która uczestniczyła w akcji.

Podlaskie. Samochód uderzył w drzewo i spłonął. Ofiara, która przeżyła, ma obrażenia głowy

- Kierowca BMW najprawdopodobniej po utracie panowania nad samochodem uderzył w drzewo. Niestety w wyniku tego zdarzenia zginęło dwóch mężczyzn - kierowca i pasażer. Trzeci z mężczyzn, który jechał tym samochodem został przewieziony do szpitala - poinformował portal Gazeta Współczesna Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji. Auto spłonęło. Ofiara, która przeżyła, została znaleziona przez ratowników poza pojazdem, ma obrażenia głowy i poparzenia ciała. Mężczyznę przewieziono do szpitala.

Wypadki na polskich drogach

Według wstępnych danych w 2021 roku na policję zgłoszono 22 802 wypadki oraz 420 627 kolizji drogowych. W porównaniu do 2020 roku jest to 738 wypadków mniej, w stosunku do 2019 roku to natomiast spadek o 7 486. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 233. Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2 491 ofiar (o 258 mniej, z kolei w porównaniu do 2019 roku liczba ofiar jest niższa o 676). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 413 osób, czyli o 50 mniej niż w 2020 r. i o 9 064 mniej niż w 2019.

