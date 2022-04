Pogoda. Do Polski zbliża się cyklon. Możliwe burze z gradem

Choć niedziela w wielu regionach Polski rozpoczęła się słonecznie i dość pogodnie, w dalszej części dnia aura może się znacznie pogorszyć. Zachmurzenie wzrośnie do dużego, nadal możliwe będą przejaśnienia, ale gdzieniegdzie popada, mogą wystąpić też burze.

Pogoda. W niedzielę możliwe burze z gradem

"Dziś zachmurzenie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Opady deszczu, w górach śniegu. Lokalnie burze. Na Dolnym Śląsku wysokość opadów do 15 mm i w Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura od 8 st. C do 17 st. C. Wiatr okresami dość silny, w porywach do 60 km/h" - zapowiadał w niedzielę rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Twitterze.

Na możliwość wystąpienia niedzielnych burz wskazywał też portal Fani Pogody. Polska tego dnia znajduje się pod wpływem układu niżowego Thalke. Cyklon ten zwiastuje wyraźne pogorszenie pogody. W wielu regionach spodziewane są opady deszczu, ale nie tylko. Wystąpić mogą też burze z gradem. Wzrośnie także prędkość wiatru.

Jak wskazują Fani Pogody, cyklon w swoim ciepłym wycinku sprowadzi ciepłe i wilgotne powietrze, w którym obecny może być pył saharyjski. Podczas opadów spadnie on na ziemię, brudząc tym samym m.in. samochody.

Największe opady prawdopodobnie wystąpią w południowym pasie kraju i w centrum. W nocy z niedzieli na poniedziałek niż będzie przesuwał się na wschód, co oznacza, że utrzyma się dynamiczna pogoda. W nocy nadal możliwe będą burze, powinny jednak szybko słabnąć. Podczas przechodzenia burz spadnie od 10 do 30 mm deszczu.

Pogoda. Jakiej aury spodziewać się od poniedziałku?

Początek nowego tygodnia również zapowiada się deszczowo. W poniedziałek w zachodniej części Polski możliwe przejaśnienia, natomiast na wschodzie przelotnie okresami popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Kaszubach do 12 st. na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

We wtorek wciąż pochmurno, ale będzie coraz więcej przejaśnień. Na wschodzie nadal możliwe opady. Temperatura maksymalna nieco wzrośnie i wyniesie od 11 st. C na Podlasiu do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany. W środę pogoda będzie podobna do wtorkowej z temperaturą od 10 st. C na Warmii po 15 st. C na Pomorzu. Od czwartku więcej słońca. Nie przewiduje się opadów, na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Podlasiu do 16 st. C na Dolnym Śląsku.

