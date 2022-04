Wstrząs w kopalni Zofiówka. Mateusz Morawiecki: Do uwięzionych górników ratownikom pozostało 300 m

W sobotę około godz. 3:40 w kopalni Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju (woj. śląskie) nastąpił wstrząs wysokoenergetyczny, który wyzwolił duże ilości metanu. Incydent odnotowano w przodku D4a, na poziomie 900 metrów.



W rejonie zagrożenia przebywało 52 pracowników, 42 z nich wyjechało na powierzchnię. 10 górników wciąż jest poszukiwanych. Na miejsce pojechał premier Mateusz Morawiecki.

Wstrząs w kopalni JSW. "Nie ma kontaktu z dziesięcioma pracownikami"

Kopalnia Zofiówka. Morawiecki: Do uwięzionych górników ratownikom pozostało 300 m

Na konferencji po godz. 15 Morawiecki przypomniał, że akcję ratowniczą prowadzi dwanaście zastępów ratowników. - Akcja cały czas trwa. Do górników jeszcze pozostało ponad 300 metrów - powiedział. - Jednocześnie ten wstrząs wysokoenergetyczny doprowadził do uwolnienia dużych ilości metanu, a więc sytuacja jest tam bardzo groźna - wskazał szef rządu. - Robimy wszystko, co w naszej mocy, by do tych uwięzionych górników dotrzeć - dodał.





Wstrząs w kopalni Pniówek. Morawiecki: Będą specjalne renty dla rodzin poszkodowanych

Premier dodał, że w środę podobne zdarzenie miało miejsce w kopalni Pniówek - zginęło tam 5 górników, a kilkunastu zostało rannych. Ratownicy wciąż próbują dostać się do strefy wybuchu, aby dotrzeć do zaginionych pracowników kopalni. Morawiecki podkreślił, że "państwo polskie nie zostawi rodzin górników samych sobie" i poinformował, że zlecił już przygotowanie rent specjalnych dla rodzin poszkodowanych z Pniówka. Szef rządu wyraził nadzieję, że uwięzieni górnicy żyją.



