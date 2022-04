"Zabiłbym wszystkich Polaków". Sąd Najwyższy oddala kasację ws. Hansa G. "Nie dopatrzyliśmy się naruszenia prawa"

Zachowanie mężczyzny nagrała jedna z jego pracownic - Natalia Nitek-Płażyńska. Sąd pierwszej instancji uznał, że G. jest winny znieważania swoich pracownic i używania gróźb karalnych wobec Natalii Nitek - Płażyńskiej. Z kolei sąd drugiej instancji uznał G. za niewinnego kierowania gróźb karalnych.

Sąd Najwyższy oddala kasację ws. Hansa G. "Nie dopatrzyliśmy się naruszenia prawa"

W piątek Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego. Jak powiedziała sędzia sprawozdawca - Małgorzata Wąsek-Wiaderek, w ocenie Sądu, nie było podstaw do uznania kasacji. "Nasze orzeczenie oddalające tę kasację jako oczywiście bezzasadną, nie oznacza aprobaty dla zachowania oskarżonego. Tylko że Sąd Najwyższy nie był od oceny zachowania oskarżonego, tylko od oceny, czy Sąd Odwoławczy, uniewinniając go w drugiej instancji, nie naruszył rażąco prawa. Takiego naruszenia prawa się nie dopatrzyliśmy" - dodała Sędzia.

Pokrzywdzona, Natalia Nitek-Płażyńska, po wysłuchaniu orzeczenia powiedziała, że w jej opinii Sąd Najwyższy nie stanął na wysokości zadania. - Mówimy tutaj o kwestii gróźb karalnych, których ja też byłam odbiorcą. Słyszałam niejednokrotnie od swojego przełożonego, co zrobiłby Polakom. To nagranie, na którym mówi, że pozabijałby Polaków. Tak mówił Niemiec w Polsce, dlatego uznałam, że trzeba z tym walczyć. Szkoda, że Sąd Najwyższy w taki sposób podszedł do tej sprawy - dodała Natalia Nitek - Płażyńska.

W tej sprawie równolegle toczy się proces cywilny, z powództwa Natalii Nitek-Płażyńskiej. Sąd pierwszej instancji nakazał Hansowi G. zapłatę 50 tysięcy złotych na oddział muzeum Stutthof w lesie Piaśnickim. Sąd Apelacyjny zmniejszył kwotę do 10 tysięcy złotych, a także uznał, że Natalia Nitek-Płażyńska nadużyła zaufania byłego pracodawcy. Sąd Apelacyjny w Gdańsku nakazał Płażyńskiej przeproszenie Hansa G. za potajemne nagrywanie jego wypowiedzi.

Powódka złożyła skargę kasacyjną. Na razie nie ma terminu rozprawy.

Hans G. mówił na nagraniu: "Zabiłbym wszystkich Polaków! Nie miałbym z tym problemu"

Natalia Nitek-Płażyńska jest z wykształcenia psychologiem, a prywatnie żoną byłego kandydata na prezydenta Gdańska oraz posła PiS Kacpra Płażyńskiego. Kobieta w latach 2015-16 pracowała u niemieckiego przedsiębiorcy Hansa G., którego potajemnie nagrała, kiedy wypowiadał obraźliwe słowa wobec Polaków.

"Nienawidzę Polaków, nie to, że ich nie lubię, nienawidzę ich. Oni wszyscy są cwelami i idiotami. Lepiej jest w Afryce. Jesteście g...m", "Zabiłbym wszystkich Polaków! Nie miałbym z tym problemu", "Tak, jestem! Jestem hitlerowcem! To wina tego kraju, że taki jestem!" - mówił na nagraniu Hans G. Mężczyzna wykonywał również wobec swoich pracowników gesty rozstrzeliwania.

- Pytałam wielokrotnie Hansa G., co robi w Polsce, skoro ma tak negatywne zdanie o Polakach. Odpowiadał mi, że jesteśmy dla niego tanią siłą roboczą. Kiedy jeden z pracowników dygał przed nim, to mówił mi, śmiejąc się: "Zobacz, jesteście tacy służalczy, macie zakodowane bycie sługami" - mówiła Nitek-Płażyńska.

Sprawa ciągnie się od 2016 roku. Wtedy właśnie w Telewizji Republika wyemitowany został odcinek programu "Otwartym tekstem". W materiale Natalia Nitek-Płażyńska zaprezentowała zarejestrowane przez siebie z ukrycia nagrania z pracy z 2015 roku.