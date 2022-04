Od kilku dni w Polsce jest chłodno i wilgotno. Nie najlepsza pogoda panuje obecnie także na Bałkanach oraz na Półwyspie Iberyjskim, gdzie termometry wskazują temperaturę od 10 do 12 stopni.

W Skandynawii termometry pokazują nawet 20 stopni

Synoptycy od kilku dni obserwują w Europie temperaturę poniżej średniej klimatycznej. Jednak nie wszędzie. Na północy kontynentu, w Skandynawii, jest cieplej niż zazwyczaj. Termometry wskazują tam od 15 do 20 stopni, co oznacza, że temperatura jest tam wyższa od normy wieloletniej, która dla kwietnia na tych terenach wynosi zaledwie od 8 do 11 stopni - informuje portal Fanipogody.pl. Zdaniem meteorologów ciepła temperatura na północy Europy nie zwiastuje szybkiego ocieplenia w Polsce, jest to związane z niżami górnymi, w których obrębie znajdują się chłodne oraz wilgotne masy powietrza.

Kiedy w Polsce będzie ciepło? Czy maj będzie pogodny?

Cieplejsze dni mogą pojawić się w Polsce pod koniec kwietnia. Jest więc szansa na ocieplenie podczas majówki. Według prognoz synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej średnia miesięczna temperatura powietrza w maju najprawdopodobniej będzie oscylować w granicach normy wieloletniej. Z kolei opadów będzie w nadchodzącym miesiącu więcej niż w ubiegłych latach. Synoptycy z IMGW podali, że zgodnie z prognozami opady powinny mieścić się w zakresie normy wieloletniej w północno-zachodnich oraz południowo-wschodnich częściach Polski.

Przypominamy, że długoterminowe prognozy pogody są obarczone dużą niepewnością i mogą ulec zmianie.

