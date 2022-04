Tomasz Cudny podkreślił, że decyzja o odstąpieniu od akcji ratowniczej w celu wydobycia siedmiu górników była "bardzo trudna". - Akcja ratownicza będzie prowadzona w celu zaizolowania obszaru kopalni, żeby nie zagrażał funkcjonowaniu ludzi w innych częściach zakładu. Jest to bardzo trudna decyzja - powiedział na konferencji prasowej po posiedzeniu sztabu kryzysowego prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Kopalnia Pniówek. Akcja ratunkowa wstrzymana

Podkreślił, że ratownicy "wykonywaliby swoje zadania z bardzo dużym obciążeniem". - Wysyłanie ich w tak niebezpieczny rejon byłoby nieodpowiedzialną decyzją kierownictwa kopalni czy kierownictwa spółki - powiedział Cudny.

Podkreślił, że obecnie nie można podać terminu wznowienia akcji ratunkowej.

- To jest duży obszar. Próbujemy analizować wszelkiego rodzaju dostępy otworami, żeby tam wpuścić gazy inertne, żeby wypchnąć tlen, przydusić to wszystko, ale to dopiero po wykonaniu korków izolacyjnych, doszczelniających dopływy powietrza do rejonu - mówił.

Uczestniczący w konferencji prasowej prezes centralnej stacji ratownictwa górniczego Piotr Buchwald poinformował, że dopiero za 10-15 godzin będzie można podjąć dalsze kroki, pod warunkiem, że sytuacja się poprawi i zagrożenie się zmniejszy.

Wybuchy w kopalni w Pawłowicach

W środę kwadrans po północy w kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do pierwszego wybuchu i zapalenia metanu. Wypadek zdarzył się na głębokości 1000 metrów. W zagrożonej strefie pracowało 42 górników. W czasie, gdy akcję prowadziły dwa zastępy ratowników, doszło do wtórnego wybuchu.

Wśród pięciu ofiar śmiertelnych jest jeden ratownik. 20 osób jest w szpitalach. Po wczorajszych wybuchach do szpitali trafiło kolejnych 10 ratowników. W czwartek wieczorem w kopalni doszło do czterech kolejnych wybuchów metanu. W tym czasie grupa ratowników układała rurociąg, doprowadzający powietrze w zagrożony rejon. Zmusiło to ekipy do przerwania akcji. Prezes spółki, do której należy kopalnia, poinformował, że od wczorajszego wieczora ratownicy odczuli siedem wybuchów w zagrożonej części wyrobiska.

