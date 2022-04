W Warszawie powstał ośrodek wsparcia dla Ukrainek. Uczy dzieci, a dorosłym pomaga znaleźć pracę

Zobacz wideo Ukraińcy ustawiają się w kolejce, by kupić znaczek niepokornych strażników Wyspy Wężowa

Założony przez Omenaa Foundation ośrodek RiO Edu Centrum mieści się na warszawskim Mokotowie (przy ulicy Konstruktorskiej) w jednym z budynków centrum biznesowego Park Rozwoju. To przestrzeń biurowa o powierzchni prawie 400 metrów kwadratowych, która - jak podkreślili przedstawiciele ośrodka - w zaledwie kilkanaście dni została zaadaptowana do nowych celów.

Zabawa, nauka i aktywizacja zawodowa

Ośrodek skierowany jest do mam z Ukrainy oraz ich dzieci. Składa się z pięciu sal edukacyjnych dla dzieci i dwóch pomieszczeń dla dorosłych. Działa od początku kwietnia (ale teraz odbyło się jego symboliczne otwarcie), może pomieścić nawet 100 osób i - jak mogliśmy sami zobaczyć - cieszy się ogromną popularnością.

Na miejscu działa polsko-ukraińska kadra z wieloletnim doświadczeniem. To m.in. animatorzy, psycholodzy czy nauczyciele. Kobiety z Ukrainy mogą korzystać również z pomocy m.in. prawników, doradców zawodowych czy trenerów kompetencji.

Zamysł jest prosty - podczas gdy dzieci zajęte są nauką (np. j. polskiego i angielskiego) i zabawą, matki mogą skupić się na poszerzaniu swoich kompetencji, przygotowaniu CV i szukaniu pracy. Do ich dyspozycji oddano specjalną salę ze stanowiskami do pracy i komputerami.

Ośrodek RiO Edu Centrum w Warszawie fot. BP / Gazeta.pl

W RiO Edu Centrum nie zabrakło oczywiście przestrzeni kuchennych, a na miejscu serwowane są posiłki. W ośrodku, kobiety i dzieci mogą też wypocząć lub wybrać się na spacer po okolicy. Pomoc jest oczywiście całkowicie bezpłatna.

Ośrodek RiO Edu Centrum powstał za sprawą prezeski fundacji Omeny Mensah i Rafała Brzoski, prezesa przedsiębiorstwa InPost przy wsparciu firmy ubezpieczeniowej Mondiale Assistance, która udostępniała i wyremontowała przestrzeń pod ośrodek. Mensah i Brzoska od początku wojny wysyłają też konwoje z pomocą humanitarną do Ukrainy.

