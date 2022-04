Wojna w Ukrainie. Przedłużono okres wypłacania świadczenia 40 plus za przyjęcie uchodźców

Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy przedstawił w czwartek na konferencji prasowej aktualne informacje związane z uchodźcami z Ukrainy, którzy przebywają w Polsce.



Szefernaker zaznaczył, że od blisko 60 dniu do Polski przybywają uchodźcy z Ukrainy i od tego czasu znajdują schronienie w polskich domach. Polacy, którzy przyjęli do swoich domów Ukraińców, mogą liczyć na zwrot kosztów utrzymania obcokrajowców w wysokości 40 zł na osobę dziennie. Z informacji przekazanych przez wojewodów i samorządy wynika, że w polskich domach znalazło schronienie około 600 tysięcy uchodźców.

Wiceszef MSWiA powiedział także, że finansowe wsparcie, które do tej pory docierało do osób goszczących obywateli Ukrainy, zostanie przedłużone o kolejne 60 dni.

Specustawa pomocowa ma zostać znowelizowana

- W przyszłym tygodniu jest posiedzenie parlamentu i my chcemy już dziś powiedzieć, że te wszystkie osoby, które zastanawiają się, co dalej, będą miały możliwość przedłużenia o 60 dni pobytu w polskich rodzinach bądź w miejscach zakwaterowania zbiorowego, bo w wielu miejscach takie osoby również mieszkają - mówił Szefernaker.

Podkreślił, że celem wielu jednostek rządowych jest teraz pomoc uchodźcom w usamodzielnieniu.

- Do 25 czerwca chcemy wypracować we współpracy z przedsiębiorcami, samorządami mechanizmy, które są potrzebne, aby uchodźcy z Ukrainy mogli się usamodzielnić, podjąć pracę, normalnie funkcjonować - zapowiedział Szefernaker.

Szkoły będą przygotowane tak, by podjąć pracę z ukraińskimi uczniami

Paweł Szefernaker powiadomił, że są podejmowane działania, które zapewnią ukraińskim dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo. Ich celem jest stworzenie miejsc w żłobkach, klubików dla dzieci, miejsc w przedszkolach i w szkołach. Od 1 września szkoły mają być dostosowane do przyjęcia ukraińskich uczniów.

Wiceminister nadmienił także, że rząd przygotowuje się do przyjęcia kolejnych uchodźców z Ukrainy. - Rozważamy różne scenariusze łącznie z takimi, aby docelowo, w razie potrzeby, różnego rodzaju obiekty, takie jak sale sportowe, sale wystawiennicze, targowe zaadaptować na miejsca noclegowe - przekazał.

Szefernaker poinformował, że od początku wojny w Ukrainie do Polski przybyło ponad 2,8 mln uchodźców. Do czwartku numer PESEL otrzymało 970 tys. uchodźców, z czego 95 procent to kobiety i dzieci. Patrząc inaczej na te liczby, z 970 tys. uchodźców 467 tys. stanowią osoby dorosłe, a reszta to dzieci.

