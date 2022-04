Pomoc "40+" dla uchodźców z Ukrainy przedłużona o 60 dni. Skorzysta z niej 600 tys. osób

Paweł Szefernaker, wiceszef MSWiA, a zarazem pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy, przypomniał, że niedługo minie 60 dni od momentu, gdy Polacy przyjęli pierwszych Ukraińców do swoich domów. Zapowiedział, że pomoc finansowa w postaci tzw. 40+ (40 zł dziennie przyznawane na jednego uchodźcę), zostanie przedłużona o kolejne 60 dni. Jak mówił, z rządowych szacunków wynika, że z pomocy skorzysta około 600 tys. uchodźców.

- To jest sprawa nowelizacji ustawy pomocowej - powiedział Szefernaker na czwartkowej konferencji. - W przyszłym tygodniu jest posiedzenie parlamentu i my chcemy już dziś powiedzieć, że te wszystkie osoby, które zastanawiają się, co dalej, będą miały możliwość przedłużenia o 60 dni pobytu w polskich rodzinach, bądź w miejscach zakwaterowania zbiorowego - podkreślił.

Wiceszef MSWiA przekazał, że w ciągu 60 dni powinna nastąpić adaptacja uchodźców, którzy jeszcze nie usamodzielnili się w Polsce. Podkreślił, że okres ten może być przedłużony tylko w wyjątkowych sytuacjach. - Do 25 czerwca chcemy wypracować we współpracy z przedsiębiorcami, samorządami mechanizmy, które są potrzebne, aby uchodźcy z Ukrainy mogli się usamodzielnić, podjąć pracę, normalnie funkcjonować - dodał.

Wojna w Ukrainie. Do Polski przybyło 2,8 mln uchodźców. Ponad 900 tys. z nich ma już numer PESEL

Szefernaker poinformował też, że od początku inwazji Rosji na Ukrainę do Polski przybyło ponad 2,8 mln uchodźców. Do czwartku (21 kwietnia) 916 tys. ze zgłoszonych 970 tys. Ukraińców otrzymało już numer PESEL. 95 proc. z nich to kobiety i dzieci. 467 tys. to osoby dorosłe, a pozostałe to dzieci.

