Wrocław. Zaginął 61-letni obywatel Ukrainy Serhii Kulishov. Policja prosi o pomoc

W okolicach Dworca Głównego PKP we Wrocławiu we wtorek zaginął 61-letni obywatel Ukrainy Serhii Kulishov. Mężczyzna oddalił się od żony, mówiąc jej, że idzie do toalety. Od tamtej pory nie skontaktował się z rodziną.

