Tarnów. Kierowca potrącił matkę z dzieckiem. W ostatniej chwili odepchnęła wózek

Do zdarzenia doszło we wtorek 19 kwietnia po południu w centrum Tarnowa (woj. małopolskie). Matka pchająca wózek została potrącona przez samochód na skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza z ulicą Bóżnic sterowanym sygnalizacją świetlną.

Tarnów. Kierowca potrącił matkę z dzieckiem w wózku

"Na podstawie rozmów z osobami biorącymi udział w tym zderzenia oraz świadkami ustali, że od strony ulicy Bóżnic do skrzyżowania zbliżyła się 62-letnia kobieta, która kierowała osobowym hyundaiem. Dla jej kierunku ruchu sygnalizator pokazywał światło czerwone, pod którym świeciła się zielona, kierunkowa strzałka w prawo. Kobieta wjechała na skrzyżowanie, na którym w tym samym momencie wjechała, jadąc na zielonym świetle, 33-letnia kobieta kierująca osobowym oplem" - relacjonowała tarnowska policja.

Doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Młodsza z kobiet straciła panowanie nad swoim samochodem, wjechała na chodnik i uderzyła w przechodzącą tamtędy pieszą. Poszkodowana w ostatniej chwili odepchnęła wózek z synem. Przewożone półtoraroczne dziecko wypadło na pas zieleni.

Kobiecie i jej synowi nic się nie stało

"Na miejscu pojawili się niemal natychmiast ratownicy medyczni, którzy udzielali pierwszej pomocy 1.5-rocznemu chłopcu oraz jego 31-letniej matce" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Komendę Miejską Policji w Tarnowie. Poszkodowani trafili do szpitala. Nikomu nic się nie stało, dziecko pozostało jednak na obserwacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a policjanci ruchu drogowego ustalili jego przebieg oraz rozpytali świadków, a także zabezpieczyli monitoring skrzyżowania" - poinformowali funkcjonariusze.

Wypadki na polskich drogach

Według wstępnych danych w 2021 roku na policję zgłoszono 22 802 wypadki oraz 420 627 kolizji drogowych. W porównaniu do 2020 roku jest to 738 wypadków mniej, w stosunku do 2019 roku to natomiast spadek o 7 486. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 233. Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2 491 ofiar (o 258 mniej, z kolei w porównaniu do 2019 roku liczba ofiar jest niższa o 676). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 413 osób, czyli o 50 mniej niż w 2020 r. i o 9 064 mniej niż w 2019.

