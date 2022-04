Pogoda na dziś - piątek 22 kwietnia. Miejscami pojawi się więcej słońca

Mieszkańcy Pomorza mogą się spodziewać temperatury od 13 do 15 st. C. Nad samym morzem termometry pokażą jedynie 10 st. C. W całym kraju wystąpi słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu i północnego wschodu - przekazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pogoda w piątek będzie zatem bardziej wiosenna niż w poprzednich dniach.

Pogoda na dziś - piątek 21 kwietnia. Wystąpią małe opady deszczu i będzie pochmurno

Opady mogą występować na południu i na wschodzie kraju. W najcieplejszym momencie dnia temperatura może wynieść 14 st. C. Zaletą tego małego ocieplenia jest jednak to, że nie wystąpią przymrozki. Zarówno w poniedziałek rano jak i w nocy z piątku na sobotę temperatura nie spadnie poniżej zera.

Pogoda na dziś - piątek 21 kwietnia. W większości kraju temperatura wyniesie powyżej 10 st. C

Na więcej chwil ze słońcem mogą liczyć mieszkańcy Szczecina, Bydgoszczy oraz Gdańska. Tam temperatura będzie się wahać pomiędzy 12 st. C a 16 st. C. Na podobną temperaturę mogą liczyć mieszkańcy Katowic oraz Krakowa - tam słupki rtęci pokażą powyżej 15 st. C. W Poznaniu, Zielonej Górze, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie słupki rtęci pokażą co najwyżej 12 st. C. Najchłodniej będzie w Kielcach i Lublinie - mieszkańcy tych rejonów mogą odczuwać temperaturę w okolicach 9 st. C.

Pogoda na dziś - piątek 21.04.2022 r. Gazeta.pl

Jak przekazuje IMGW ''Kwiecień przynosi większe sumy opadów przelotnych i ciągłych zwłaszcza w centralnej i południowej Polsce, a niskie średnie dobowe temperatury i duże zachmurzenie powodują mniejsze parowanie. Wpływa to pozytywnie na zasoby wodne i na zagrożenie suszą oraz powodzią''.

