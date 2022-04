Przemysław Czarnek o maturze dla uczniów z Ukrainy: Większość będzie chciała zdawać zdalnie

W polskich szkołach uczy się obecnie 185 tys. uczniów z Ukrainy, jednak kilka razy więcej, bo ok. 540 tys., łączy się zdalnie ze swoimi szkołami w Ukrainie - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w RMF FM. Szef resortu edukacji przekazał, jak w kontekście wojny w Ukrainie przebiegać będą tegoroczne egzaminy ósmoklasisty oraz matury.

Zobacz wideo Zełenski ze łzami w oczach o ukraińskich dzieciach - ofiarach wojny. "Czym mógł zagrozić Rosji zwyczajny akademik?"

Przemysław Czarnek: Większość uczniów z Ukrainy będzie chciała zdawać maturę zdalnie po ukraińsku

Prowadzący program Robert Mazurek zapytał ministra edukacji, czy dzieci uczące się zdalnie także przystąpią w tym roku do egzaminów. - To jest system ukraiński, więc według ukraińskich przepisów będzie to się działo. Chcą przeprowadzić jednak matury i w tym celu będą nas prosili tylko i wyłącznie o pomoc techniczną. To oni będą egzaminować, my będziemy próbować im pomóc w wakacje, gdy są puste szkoły, w przeprowadzeniu tego egzaminu od strony technicznej - wyjaśnił Czarnek.

Okazuje się jednak, że 47 dzieci z Ukrainy chce zdawać maturę w polskich szkołach. - Spodziewam się, że te 47 osób to osoby, które mówią w języku polskim, miały kontakt z literaturą polską i dlatego przystępują do tego egzaminu maturalnego. To nie jest duża skala [...] Zdecydowana większość z tych maturzystów, którzy są w Polsce, po prostu będą na pewno chcieli zdawać tę maturę ukraińską w systemie zdalnym - dodał minister.

Uczniowie z Ukrainy chcą zdawać polski egzamin ósmoklasisty

Blisko siedem tys. ukraińskich uczniów, ze 135 tys. przebywających w polskich szkołach podstawowych, chciałoby natomiast zdawać polski egzamin ósmoklasisty. - Mamy udogodnienia, jeśli chodzi o matematykę: będą polecenia i możliwość odpowiedzi w języku ukraińskim. Angielski będzie po angielsku. Natomiast język polski, to możliwość wydłużenia tego egzaminu o kilkadziesiąt minut. To jest decyzja rady pedagogicznej, po to, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom dzieci ukraińskich. My umożliwiliśmy przystąpienie do tego egzaminu, także przesuwając termin złożenia deklaracji. To rodzice ukraińskich dzieci decydowali, czy przystępować do egzaminu - powiedział Czarnek. Minister wyjaśnił, że spodziewa się, że "pośród tych dzieci są i takie, które mówią w języku polskim".

