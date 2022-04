Egzamin ósmoklasisty 2022. Kiedy się odbędzie? Kiedy poznamy wyniki?

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 24 - 26 maja. Pierwszego dnia uczniowie przystąpią do testu z języka polskiego, kolejnego dnia zmierzą się z matematyką, a zwieńczeniem będzie egzamin z języka angielskiego 26 maja.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Jak długo będą trwać egzaminy?

Wszystkie egzaminy rozpoczną się punktualnie o godz. 9.00, w każdej szkole. Egzamin z języka polskiego potrwa 120 minut, egzamin z matematyki 100 minut, a na egzamin z języka obcego nowożytnego uczniowie będą mieli 90 minut. Każdy arkusz egzaminacyjny będzie zawierał zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Co uczniowie muszą przynieść na egzamin?

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że podczas egzaminu uczniowie mogą mieć ze sobą jedynie legitymację szkolną oraz przybory do pisania (długopis lub pióro z czarnym tuszem). Podczas egzaminu z matematyki ósmoklasiści mogą mieć przy sobie linijkę. Wszystkie wymagane rysunki należy wykonać długopisem, więc ołówek nie jest potrzebny. Nie można korzystać z kalkulatora oraz ze słownika czy telefonu komórkowego.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Kiedy będą wyniki? Czy egzaminu ósmoklasisty można nie zdać?

Ósmoklasiści mają obowiązek przystąpić do egzaminu. Jest to niezbędne, aby ukończyć szkołę podstawową. Każdy uczeń zda egzamin - nie ma minimalnego progu, dzięki któremu egzamin zostanie zaliczony. Jego wynik wpływa jednak na późniejszą rekrutację do szkół ponadpodstawowych.

Wyniku egzaminu nie można poprawić. Jeśli uczeń nie może przystąpić do egzaminu z przyczyn losowych, może to zrobić w czerwcu. W tym roku przewidziano dodatkowe terminy egzaminu od 13 do 15 czerwca.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną podane 1 lipca, natomiast zaświadczenia uczniowie otrzymają 8 lipca. Wtedy dostaną dokładne informacje dotyczące wyniku procentowego oraz skali centylowej dla egzaminu z każdego zdawanego przedmiotu.

