Śląsk. Policja poszukuje 12-letniej Ani. Dziewczynka nie dotarła do szkoły

Jak informują w opublikowanym komunikacie funkcjonariusze z Komendy Miejskiej w Gliwicach, Ania wyszła w środę około 7.30 z domu do szkoły w miejscowości Chechło w gminie Rudziniec (woj. śląskie). 12-latka nie dotarła jednak do placówki, a ślad po niej zaginął. Dziewczynka nie wróciła do domu i nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną.

Śląsk. Policja poszukuje 12-letniej Ani

Zaniepokojeni bliscy zgłosili zaginięcie dziewczynki, a policjanci z Gliwic wszczęli poszukiwania. W chwili zaginięcia Ania była ubrana tak, jak na przedstawionych niżej zdjęciach, czyli w dopasowane spodnie dżinsowe z nadrukiem na kolanach, jasną czapkę, wysokie do kostki jasne buty typu trapery oraz kolorową kurtkę.

"Osoby, które mają informacje na temat miejsca pobytu dziewczynki, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gliwicach, tel. 47 859 22 55 lub z najbliższą jednostką policji pod numer alarmowy 112, lub 997" - czytamy. Na moment pisania tego artykułu policja nie podaje więcej informacji na temat dziewczynki. Funkcjonariusze cały czas prowadzą poszukiwania i starają się ustalić, co stało się z 12-letnią Anią.

12-letnia Ania Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Informację o zaginięciu dziewczynki udostępnił też portal Zaginieni przed laty. Jak wyjaśniają administratorzy strony, wszelkie informacje na jej temat można przekazywać też poprzez kontakt z redakcją, która gwarantuje anonimowość.

