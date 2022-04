Gdańsk. Awaryjne lądowanie samolotu. Powodem alarm bombowy. Nie pierwszy tego dnia

Do zdarzenia doszło w środę (20.04) po południu około godz. 14.30. Samolot Wizz Air, który startował z Warszawy do Oslo, był zmuszony do lądowania na lotnisku w Gdańsku. Informację potwierdziła Agnieszka Michajłow, rzeczniczka prasowa portu. Samolotem podróżowało około 200 osób. - Pasażerowie bezpiecznie opuścili pokład - przekazała TVN24.

REKLAMA

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo 57-latek nie zachował bezpiecznej odległości i wjechał motorowerem w tył auta

Gdańsk. Przymusowe lądowanie samolotu. Alarm bombowy

Przyczyną przymusowego lądowania samolotu miał być alarm bombowy, o którym poinformował internauta redakcję Kontakt 24. - Pojawił się sygnał o tym, że na pokładzie samolotu może znajdować się ładunek. Załoga samolotu Wizz Air, lecącego z Warszawy do Oslo postanowiła lądować. Na naszym lotnisku samolot bezpiecznie wylądował o 14:34 - poinformowała portal Gdańsk Nasze Miasto rzeczniczka prasowa Portu Lotniczego w Gdańsku.

Wypadek na S8. Śledztwo dot. wypadku ze skutkiem śmiertelnym

Awaryjne lądowanie w Gdańsku. Fałszywy alarm bombowy

Na miejsce udało się łącznie 12 zastępów straży pożarnej, o czym funkcjonariusze poinformowali na Twitterze.

Maszyna została dokładnie przeszukana przez saperów, jednak niczego nie znaleziono. - Ruch na lotnisku został dosyć szybko przywrócony - przekazała rzeczniczka. Pasażerowie wylecieli do Oslo tym samym samolotem o godz. 17.30.

Protesty pod siedzibą TVP. Sąd: Stacja ma przeprosić demonstrujących

Alarm bombowy na pokładzie dwóch innych samolotów

Sytuacja samolotu, który lądował awaryjnie w Gdańsku, nie była jedyna w środę (20.04). Alarm o ładunkach wybuchowych sparaliżował również dwie inne podróże. Władze lotniska im. Vaclava Havla w Pradze otrzymały anonimową informację na temat zagrożenia na pokładzie PLL LOT startującego z Pragi do Warszawy, samolot lądował na lotnisku w Katowicach, a do Warszawy miał dolecieć z opóźnieniem.

Kolejną wiadomość o ładunkach wybuchowych dostały służby Lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Samolot do Genewy został zawrócony z pasa startowego, a wyloty i przyloty zostały wstrzymane do godz. 19.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.