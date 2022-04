Utrudnienia w kursowaniu pociągów Łódź Kaliska-Ostrów Wielkopolski. Pojazd uszkodził sieć trakcyjną

Jak przekazało nam PKP, około 12.45 pojazd drogowy uszkodził sieć trakcyjną na linii kolejowej nr 14.

REKLAMA

Utrudnienia na trasie lini 14 z Łodzi Kaliskiej

Trwają naprawy uszkodzeń. Mają zostać ukończone jeszcze dzisiaj, we wtorek 20 kwietnia o 16.30. PKP przekazało, że to jednak tylko wstępne szacunki i nie należy się do nich przywiązywać.

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl

Uruchomiono zastępcze linie autobusowe na trasie Błaszki - Nowe Skalmierzyce. Dla pociągów dalekobieżnych wprowadzono komunikację zastępczą na odcinku Opatówek-Nowe Skalmierzyce.