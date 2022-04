Gdynia. RCB ostrzega przed neutralizacją niewybuchu. To pozostałość po II wojnie światowej

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o neutralizacji niewybuchu torpedy morskiej. Do mieszkańców Gdyni (woj. pomorskie) zostały wysłane wiadomości SMS z ostrzeżeniem i informacją.

Gdynia. RCB ostrzega przed przeprowadzaniem neutralizacji niewybuchu

Neutralizacja niewybuchu będzie przeprowadzana w czwartek 21 kwietnia od godziny 8 do 15. Centrum zaleca, by w tym czasie nie zbliżać się do plaży od Babich Dołów do mola Formozy na Oksywiu. "Apelujemy o stosowanie się do obostrzeń, które będą obowiązywały w dniu przeprowadzania neutralizacji torpedy oraz stosowania się do poleceń służb, biorących udział w zabezpieczeniu przebiegu operacji ich zniszczenia" - czytamy.

Neutralizacja niewybuchu w Gdyni. To pozostałość po II wojnie światowej

Jak podaje portal trojmiasto.pl, niewybuch torpedy to pozostałość jeszcze po II wojnie światowej. Jego neutralizacją zajmą się nurkowie minerzy z 13. Dywizjonu Trałowców, który wchodzi w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

- To torpeda lotnicza znaleziona ok. 3 mile morskie (5,5 km) na wschód od plaży w Babich Dołach. Niewybuch stanowi pozostałość po II wojnie światowej, zawiera w sobie ok. 200 kg materiału wybuchowego i zalega na głębokości ok. 30 m - powiedziała w rozmowie z portalem rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska. Urzędnicy podkreślają, że w czasie działań przede wszystkim nie wolno wchodzić do wody. Jeżeli neutralizacji nie uda się przeprowadzić w wyznaczonym terminie, podjęta zostanie kolejna próba - prawdopodobnie odbyłaby się ona 27 kwietnia.

