Pogoda na dziś - czwartek 21 kwietnia. Duże zachmurzenie, popada też deszcz

W czwartek 21 kwietnia sporo słońca pojawi się na Pojezierzu Pomorskim, tam temperatura wzrośnie nawet do 15 st. C. Nad morzem będzie równie słonecznie, ale najwyższa temperatura może wynieść do 10 st. C. Pozostały obszar Polski będzie zachmurzony.

Pogoda na dziś - czwartek 21 kwietnia. W przeważającej części kraju wystąpią opady

W czwartek możemy się spodziewać opadów deszczu w całym kraju, a w Karpatach może się pojawić deszcz ze śniegiem lub śnieg. W kotlinach karpackich w najcieplejszym momencie dnia temperatura może wynieść jedynie 4 st. C. Na wschodzie kraju i w centrum słupki rtęci pokażą od 6 st. C do 8 st. C. Na zachodzie spodziewana jest temperatura do 13 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Będzie wiał od północnego wschodu - przekazują synoptycy IMGW.

Pogoda na dziś - czwartek 21 kwietnia.Miejscami termometry wskażą powyżej 10 st. C

Najwyższą temperaturę w ciągu dnia mogą wskazać termometry w Szczecinie, Bydgoszczy, Olsztynie, Katowicach, Krakowie czy w Poznaniu (15, 14 i 13 stopni Celsjusza). Nieco chłodniej będzie w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Rzeszowie - tam możemy się spodziewać 11 st. C. Najchłodniej będzie w Kielcach, Lublinie i w Łodzi - termometry wskażą tam 9 st. C.

W czwartek rano mogą wystąpić przymrozki na południu Polski

Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami, które mogą się pojawić w czwartkowy poranek. Ostrzeżenia pogodowe zostały wydane dla południowych powiatów woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego - przekazuje IMGW.

W południowej części Polski rano wpływ pogody na organizm człowieka będzie niekorzystny, ale w ciągu dnia osłabnie do obojętnego. W pozostałych regionach spodziewane są na ogół niekorzystne warunki biometeorologiczne ze względu na chłodne i wilgotne środowisko atmosferyczne.

