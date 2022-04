Polska jednak wysłała MiG-i Ukrainie? Rzecznik rządu: Tego typu sprawy potrzebują ciszy

We wtorek rzecznik Pentagonu John Kirby stwierdził, że Ukraina ma obecnie więcej samolotów niż jeszcze niedawno, choć nie zdradził, jakie kraje miałyby przekazać sprzęt. O sprawę został zapytany rzecznik rządu Piotr Müller w środowym "Kwadransie politycznym" w TVP1.

Polska jednak przekazała MiG-i Ukrainie? Piotr Müller: Polska udziela niezbędnego wsparcia, nie chwalimy się tym

- To będzie prawdopodobnie największa tego typu bitwa na terenie Europy po II wojnie światowej (...) i od losu tej bitwy zależy, czy Ukraina, w szczególności wschodnia, zostanie zajęta przez Rosję czy nie - powiedział Müller w kontekście toczącej się bitwy w Donbasie. I dodał, że to właśnie dlatego Polska, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania wraz z kilkoma innymi krajami angażują się w "bardzo duże dostawy broni na teren Ukrainy". - By Ukraina mogła bronić nie tylko swojego terytorium, ale również bezpieczeństwa Europy - podkreślił.

Prowadzący program Marcin Wikło przywołał więc niedawny spór o przekazanie MiG-ów, a także ostatnie słowa rzecznika Pentagonu. - Czy to są te MiG-i, o których była wtedy mowa? - dopytywał.

- Ja o kwestiach uzbrojenia, zarówno jeśli chodzi o kwestie lotnicze czy ciężki sprzęt, siłą rzeczy nie będę mówił, bo tego typu rzeczy potrzebują ciszy. Mogę tylko zapewnić, że Polska udziela niezbędnego wsparcia na teren Ukrainy, takiego, którego jest w stanie pomóc w tej trudnej sytuacji - podkreślał Müller. - Nie chwalimy się tym, bo jesteśmy państwem frontowym, blisko bezpośrednich działań wojennych, ale Ukraińcy wprost mówią o tym, że Polska to jest kraj, który udziela jednej z największych pomocy tego typu, więc to mówi samo za siebie - podkreślił i zaapelował do Niemiec o przekazywanie sprzętu, podkreślając, że za dwa tygodnie może być już na to za późno.

Polska zaoferowała przekazanie samolotów Ukrainie

Na początku marca władze RP zapowiedziały swoją gotowość do przemieszczenia samolotów MiG-29 do bazy w Rammstein, skąd następnie miałyby zostać przekazane na teren Ukrainy, a także zwrócił się do USA z prośbą o dostarczenie w zamian "używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych". Amerykanów ta propozycja jednak zaskoczyła, a Departament Obrony przekazał w komunikacie, że taka możliwość "stwarza poważne obawy dla całego NATO". Podczas konferencji prasowej w Wiedniu premier Mateusz Morawiecki podkreślał więc, że decyzja o przekazaniu samolotów Ukrainie musi być podjęta przez sojusz jednomyślnie. Podczas wtorkowego wystąpienia rzecznik Pentagonu John Kirby stwierdził natomiast, że Ukraina ma obecnie więcej samolotów niż jeszcze przed dwoma tygodniami.

