Wybuch metanu w kopalni Pniówek. Nie ma kontaktu z trzema górnikami i siedmioma ratownikami

Jak podaje RMF FM, do zdarzenia doszło po północy. Przy ścianie wydobywczej pracowało wówczas 42 górników. Części z nich udało się uciec o własnych siłach. - 15 minut po północy doszło najprawdopodobniej do zapalenia metanu. […] W tej chwili mam informację, że najprawdopodobniej były to dwa wybuchy metanu – przekazał stacji TVN24 Sławomir Starzyński, rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Akcja ratunkowa w kopalni Pniówek. Nie ma kontaktu z górnikami i siedmioma ratownikami

Jak mówił rzecznik JSW w wypowiedzi dla TVN24, "w rejonie prowadzonej akcji przebywały dwa zastępy ratowników, które poszukiwały trzech pracowników". - Sztab stracił kontakt z siedmioma ratownikami. W dalszym ciągu nieznany jest los trzech poszukiwanych górników - zaznaczył.

W wyniku wybuchu ucierpiało 12 górników. Z poparzeniami trafili do szpitali. Jak przekazały władze JSW, "rodziny poszkodowanych górników zostały objęte opieką psychologiczną".

