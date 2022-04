Gnojnik. Zwłoki kobiety i kilkumiesięcznego dziecka odnalezione w studni. Miała zostawić list pożegnalny

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek 19 marca w Gnojniku. Około godziny 13 zaniepokojona rodzina poinformowała służby, że kobieta, która wraz z dzieckiem wyszła na szczepienie, nie wróciła jeszcze do domu.

Małopolskie. Zaniepokojona zniknięciem kobiety rodzina zaalarmowała policję

Policjanci z Brzeska wraz z prokuratorem ustalają przyczyny tragedii, do której doszło we wtorek Gnojniku. Na jednej z prywatnych posesji policjanci znaleźli zwłoki 37-letniej kobiety i kilkumiesięcznego dziecka. Ich ciała znajdowały się w studni.

Jak podaje Radio RDN, kobieta wraz z kilkumiesięcznym dzieckiem wyszła z domu przed południem, gdyż miała udać się z nim na szczepienie. Gdy długo nie wracała, zaniepokojona rodzina poinformowała o zdarzeniu policję.

Tragedia w Gnojniku. Zwłoki kobiety i dziecka odnalezione w studni

Na miejsce zadysponowano strażaków z PSP Brzesko oraz druhów z OSP Gnojnik, oraz OSP Uszew. W studni na jednej z prywatnych posesji odnaleziono zwłoki zaginionej 37-letniej kobiety i kilkumiesięcznego dziecka. Jak podaje portal sądeczanin.info, na ratunek było już za późno.

- Na miejscu zdarzenia ze studni wydobyto ciało kobiety w wieku około 40 lat oraz chłopca w wieku 5-6 miesięcy. Lekarz stwierdził zgon - mówi portalowi Informator Brzeski Dominik Machał, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.

Dziennikarze Radia DRN poinformowali, że kobieta miała zostawić list pożegnalny. Nie opublikowano jednak jego treści. Policjanci i prokuratura wciąż pracują nad ustaleniem przyczyny śmierci kobiety i dziecka. Funkcjonariusze na razie nie udzielają dodatkowych informacji.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

