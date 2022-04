Majówka 2022. Ile trwa? Jak najkorzystniej zaplanować urlop?

Majówka w 2021 roku trwała zaledwie trzy dni - od niedzieli 1 maja do wtorku 3 maja. Długi weekend zacznie się więc już 30 kwietnia. Podpowiadamy, jak najkorzystniej zaplanować urlop.

Majówka 2022. Jak najkorzystniej zaplanować urlop?

Weekend majowy rozpocznie się już w sobotę 30 kwietnia. Święto Pracy wypada w niedzielę 1 maja, a Święto Narodowe Trzeciego Maja we wtorek. Wystarczy złożyć wniosek o urlop 2 maja, aby uzyskać 4 dni wolnego z rzędu. Istnieje również wizja dziewięciodniowego urlopu - od 30 kwietnia do 8 maja. Urlop wypoczynkowy będzie obejmował wtedy 2, 4, 5 i 6 dzień miesiąca.

Pogoda długoterminowa na majówkę i nie tylko

1 maja to dzień wolny od pracy i w tym roku wypada on w niedzielę, co oznacza, że pracodawca nie ma obowiązku "oddać" nam dnia wolnego z tego tytułu. Przypomnijmy, z art. 130 § 2 Kodeksu pracy wynika, że pracownikowi należy się dodatkowy dzień wolny za święto, które wypada wyłącznie w sobotę.

Dni wolne od pracy 2022

Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. w 2022 roku wypada 13 dni wolnych od pracy w związku ze świętami państwowymi oraz kościelnymi. Poniżej przypominamy ich listę.

1 stycznia (sobota) - Nowy Rok

6 stycznia (czwartek) - Trzech Króli

17 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc

18 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (niedziela) - Święto Pracy

3 maja (wtorek) - Święto Konstytucji 3 Maja

5 czerwca (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

16 czerwca (czwartek) - Boże Ciało

15 sierpnia (poniedziałek) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (wtorek) - Wszystkich Świętych

11 listopada (piątek) - Święto Niepodległości

25 grudnia (niedziela) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

26 grudnia (poniedziałek) - Boże Narodzenie (drugi dzień)

