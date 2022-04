Dzień Ziemi 2022. Kiedy wypada? Pod jakim hasłem się odbywa?

Dzień Ziemi w tym roku wypada w piątek 22 kwietnia. Z tej okazji organizowane są w całej Polsce wydarzenia, które promują aktywne działanie na rzecz środowiska m.in. konferencje, akcje sprzątania świata.

Dzień Ziemi 2022. "Inwestujmy w naszą planetę"

Każdego roku święto odbywa się pod określonym hasłem przewodnim. W 2022 roku brzmi ono: "Inwestujmy w naszą planetę". Ma zwrócić uwagę na konieczność zmian w różnych obszarach działalności oraz wspólną odpowiedzialność - przedsiębiorstw, polityków i obywateli - za ekosystem.

Jak możemy zatroszczyć się o planetę? Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim przekazała kilka wskazówek:

Zaplanujmy dzień bez samochodu - gdy tylko jest to możliwe, zostawiajmy auto w garażu, korzystajmy częściej z roweru czy komunikacji miejskiej, poruszajmy się pieszo.

Gdy coś nam się zepsuje, naprawiajmy, zamiast wyrzucać.

Segregujmy śmieci. Pamiętajmy, że tylko niecałe 10% plastiku podlega recyklingowi, dlatego na zakupach starajmy się wybierać produkty w szkle, puszkach lub papierowych opakowaniach.

Robiąc zakupy, róbmy je z własną torbą, najlepiej bawełnianą. Woreczki foliowe rozkładają się ponad 400 lat!

Dzień Ziemi po raz pierwszy w 1970 roku

Dzień Ziemi został zapoczątkowany w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona. Impulsem do zainicjowania święta była katastrofa ekologiczna, do której doszło w styczniu 1969 roku w Stanach Zjednoczonych. Wówczas z uszkodzonej platformy wiertniczej wyciekło do oceanu kilkaset tysięcy galonów ropy, co doprowadziło do śmierci tysięcy ptaków oraz morskich zwierząt, a także dewastacji środowiska na wiele lat. Obecnie Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzi ponad 190 państw na świecie.

"22 kwietnia 1970 roku odbył się pierwszy w historii Dzień Ziemi. Natomiast kilka miesięcy później powołano do życia Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska. Wskutek powyższego podpisano wiele aktów prawnych, które miały na celu ochronę zagrożonych gatunków, a także walkę o zrównoważone środowisko" - czytamy na gov.pl. Od tamtej pory Dzień Ziemi odbywa się co roku i jest okazją do refleksji nad przyszłością naszej planety.

Międzynarodowy Dzień Ziemi 2022 w Polsce. Jakie akcje zaplanowano?

W Krakowie Międzynarodowy Dzień Ziemi będzie trwał dwa dni. W piątek 22 kwietnia mieszkańcy mogą wziąć udział w akcji sprzątania planety zgodnie z określonym harmonogramem. Natomiast w sobotę, 23 kwietnia, Urząd Miasta i spółki miejskie oraz liczne organizacje przygotowały m.in. warsztaty, gry, konkursy.

W Mielcu (woj. podkarpackie) władze zaplanowały obchody na 23 kwietnia, które rozpoczną się o godzinie 10 na Polanie Marakana. Impreza otwarta jest dla wszystkich chętnych - czytamy na stronie hej.mielec.pl. Natomiast w Koninie (woj. wielkopolskie) wystartuje tygodniowa kampania społeczna Młodych Ambasadorów Klimatu "Chcemy żyć" - podają portal Konin Nasze Miasto.

