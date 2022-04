Pogoda na dziś - środa 20 kwietnia. To będzie pochmurny dzień. Pojawi się deszcz

Najsilniejsze opady pojawią się w centralnej części kraju oraz na południu. Miejscami możemy się spodziewać nawet 10 l deszczu na metr kwadratowy. Najcieplej będzie na południowym zachodzie - tam możemy się spodziewać miejscami nawet 15 st. C. Najchłodniej będzie na południu oraz na zachodzie - słupki rtęci pokażą jedynie 6 st. C. Nieco cieplej będzie dopiero w drugiej połowie tygodnia.

Pogoda na dziś - środa 20 kwietnia. Pochmurno będzie w całym kraju

Jak przekazują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - wiatr w całym kraju będzie umiarkowany, z kierunków północnych. Na obszarach podgórskich możemy się spodziewać maksymalnie 5 st. C. Noc w całym kraju będzie pochmurna. Opady deszczu mogą się również pojawić w całej Polsce, temperatura będzie oscylować między 2 st. C a 4 st. C. Przymrozki pojawią się jedynie na obszarach podgórskich.

Pogoda na dziś - środa 20 kwietnia. Najwyższa temperatura wyniesie 12 st. C

W środę najwyższa temperatura wystąpi w Szczecinie, Bydgoszczy, Katowicach, Rzeszowie oraz we Wrocławiu - tam możemy się spodziewać 11 - 12 st. C. Nieco chłodniej będzie w Olsztynie, Gdańsku, Poznaniu, Białymstoku, Zielonej Górze, Łodzi, Warszawie, Kielcach, Lublinie, Krakowie - tam słupki rtęci pokażą co najwyżej 10 st. C. W najchłodniejszym momencie dnia temperatura odczuwalna może wynieść nawet 8 st. C.

Pochmurna i chłodna pogoda z opadami deszczu będzie miała niekorzystny wpływ na organizm człowieka, szczególnie w północno-wschodniej i centralnej części kraju. Obojętny biomet w godzinach porannych wystąpi na południu, ale w kolejnych godzinach zmieni się w niekorzystny.

Synoptycy IMGW przedstawili także prognozę pogody na cały tydzień. Im bliżej weekendu, tym więcej słońca w całym kraju.

