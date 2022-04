Konin. Czterech nastolatków wyrządziło szkody na ponad 91 tys. zł. Dla zabawy

Do Komendy Miejskiej Policji w Koninie wpłynęło w przedświąteczny piątek zawiadomienie o poważnym uszkodzeniu kompleksu budynków znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ulicy Wodnej w Koninie. Wandalami okazali się czterej nastoletni chłopcy, mieszkańcy Konina.

REKLAMA

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo "Wojna w Ukrainie silniejszym bodźcem stresowym niż pandemia. To jeszcze zwiększy zapotrzebowanie na psychoterapeutów"

Konin. Szkolny monitoring pomógł ustalić, co się wydarzyło

Dzięki szkolnemu monitoringowi szybko udało się ustalić sprawców zniszczeń. Kamery zarejestrowały, jak czterech chłopców biega i skacze po dachu jednego z budynków na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Koninie, uszkodzona została blachodachówka oraz pokrycie dachowe altany - zerwane zostały gonty. Nieletni uszkodzili także kilka świetlików w pomieszczeniach socjalnych, które znajdowały się na terenie orlika. Straty zostały oszacowane łącznie na ponad 91 500 złotych.

Syreny alarmowe w Warszawie. "To brak empatii i wyobraźni"

Chłopcy przyznali się do chuligańskich czynów i zgodnie stwierdzili, że zrobili to dla zabawy

Sprawcami szkód są czterej chłopcy w wieku 12 - 13 lat. Nieletni mieszkańcy Konina zostali już przesłuchani w obecności opiekunów prawnych. W trakcie składania wyjaśnień wszyscy chłopcy przyznali się do popełnionych czynów. Stwierdzili, że zrobili wszystko dla zabawy i nie zdawali sobie sprawy z możliwych konsekwencji popełnionych czynów. Sprawą zajmie się teraz Sąd Rodzinny, to on zdecyduje o dalszym losie nieletnich sprawców - przekazała Komenda Miejska Policji w Koninie.

Płk Lewandowski o strategii Rosji. "Nie skończy się w tym roku"