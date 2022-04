Zobacz wideo Poranna Rozmowa Gazeta.pl

Płk Piotr Lewandowski, były dowódca Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie, będzie pytany m.in. o nową fazę rosyjskiej inwazji - operację w Donbasie i o to, jaki Rosja ma potencjał militarny po 55 dniach wojny oraz jak mogą wyglądać jej dalsze działania wojenne w Ukrainie. Wśród tematów pojawi się także zatopienie krążownika "Moskwa". Zapraszamy do oglądania! Początek rozmowy o 8:30.