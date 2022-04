Załamanie pogody w Polsce. Wrócą śnieżyce, przymrozki i burze - ale na krótko

19 kwietnia nad ranem ostrzeżenia przed przymrozkami wydane zostały przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla całego województwa podlaskiego, lubelskich, podkarpackiego i południowych powiatów województwa małopolskiego i śląskiego. Miejscami temperatura spadła do -3 stopni przy gruncie. Przed godziną 8 ostrzeżenia obowiązywały nadal na wschodnich i południowych krańcach tych regionów.

Pogoda na wtorek 19 kwietnia - przymrozki, oblodzenia i opady mokrego śniegu

W powiatach bieszczadzkim, gorlickim, tatrzańskim i nowotarskim zapowiadane są oblodzenia. Mokra nawierzchnia dróg i chodników będzie zamarzała po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

Poza tym synoptycy IMGW prognozują intensywne, jak na kwiecień, śnieżyce. Pojawią się one we wtorek w powiatach wałbrzyskim, kłodzkim i karkonoskim w województwie dolnośląskim. Śnieg spadnie także w Tatrach. "Na obszarze powyżej 700 m n.p.m. prognozowane są opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm" - zapowiada IMGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują aż do wieczora.

"W Polsce wschodniej i południowo-wschodniej pogoda przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływać na organizm człowieka. Na pozostałym obszarze kraju obojętne warunki biometeorologiczne stopniowo od wschodu będą pogarszać się do niekorzystnych" - czytamy we wpisie IMGW na Twitterze.

Północ i zachód Polski będzie natomiast znajdował się w zasięgu wyżu, który gwarantuje lepszą pogodę. W kolejnych godzinach znad Białorusi i Ukrainy nadciągać zacznie niż, który przyniesie większe zachmurzenia, a także opady deszczu i deszczu ze śniegiem, które pojawią się w godzinach popołudniowych. Wiatr będzie dość silny i porywisty ze względu na utrzymującą się dużą różnicę ciśnienia - czytamy na portalu fanipogody.pl. "Lokalnie możliwe są nawet zjawiska burzowe o niewielkim natężeniu" - dodaje portal.

Pogoda długoterminowa do końca kwietnia

Zgodnie z przewidywaniami portalu dobrapogoda24.pl, w 16-dniowej prognozie długoterminowej widać wzrost temperatury, przelotne opady i burze oraz sporo chwil z bardzo pogodnym niebem. Brak ujemnych temperatur spowoduje, że drzewa i krzewy zakwitną. Spore ocieplenie czeka nas zwłaszcza w ostatnim tygodniu kwietnia.

"Jest spora szansa, że znaczna część ostatniej dekady miesiąca upłynie w Polsce pod znakiem lekko dodatniej anomalii temperatury lub w pobliżu normy. Dzięki temu możemy liczyć na pojawienie się pięknego zielonego i coraz bardziej kwitnącego oblicza wiosny" - czytamy na portalu. Od 20 kwietnia zachmurzonego nieba ma być nieco mniej. Częste opady, w tym burze, prognozowane są natomiast w okolicach 25 i 26 kwietnia. Temperatura będzie także systematycznie rosnąć. W środę 27 kwietnia na południowym wschodzie Polski może być już do 20 stopni.

