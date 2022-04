Szymbark. Kierowca wjechał w grupę ludzi, zginęła jedna osoba. Policja zatrzymała 22-latka

"Policjanci zatrzymali na terenie powiatu kościerskiego 22-letniego mężczyznę, podejrzewanego o spowodowanie wypadku, w którym zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne" - przekazała w poniedziałek ok. godz. 17 Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach.

Jak dodano, "obecnie policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności zmierzające do ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia".

Do tragedii doszło w poniedziałek ok. godz. 4 rano we wsi Szymbark w województwie pomorskim. Kierowca potrącił sześć osób idących poboczem i uciekł. Zginęła 19-letnia kobieta.

Szymbark. Kierowca wjechał w sześcioosobową grupę

Początkowo funkcjonariusze informowali o trzech przetransportowanych do szpitala rannych osobach. W popołudniowym komunikacie doprecyzowano, że ranne zostały łącznie cztery osoby.

Z ustaleń policjantów wynika, że sprawca poruszał się ciemnym audi o początkowych numerach rejestracyjnych "GKS". Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach apeluje do świadków wypadku o kontakt i przekazanie informacji, które pomogą w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.

