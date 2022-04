Wiosna w Tatrach, niedźwiedzie wyszły z gawr. Odwiedzają Zakopane i Kościelisko. "Zabezpieczyć śmietniki"

Zobacz wideo

"Niektóre niedźwiedzie zwabione kuchennymi resztkami zaczęły pojawiać się przy domach w Zakopanem i okolicach" - podaje Onet, powołując się na informacje przekazane PAP przez Jana Krzeptowskiego-Sabałę z TPN. Zaznacza on, że fakt, iż niedźwiedzie pojawiają się wiosną w pobliżu zabudowań, nie jest niczym nowym. Warto, by mieszkańcy domów, które znajdują się przy terenach graniczących z lasem i parkiem narodowym, zabezpieczyli swoje śmietniki.

Niedźwiedzie wabią zapachy resztek ludzkiego jedzenia i obserwujemy faktycznie ich aktywność w rejonie osiedli w Zakopanem, Kościelisku czy Bukowinie Tatrzańskiej. Lepiej jest odpowiednio zabezpieczać nasze śmieci, odpadki, czy kompostowniki, tak, aby niedźwiedzie nie nauczyły się wyjadania resztek ludzkiego pożywienia

- zaznacza cytowany przez portal Krzeptowski–Sabała.

Przyrodnikom zależy, by niedźwiedzie nie uznawały np. śmietników z resztkami za źródło łatwego do zdobycia pokarmu. Zwierzęta są monitorowane i - jeśli zbliżą się do osiedli - odstraszane.

Leśniczy z Morskiego Oka, Grzegorz Bryniarski pokazał na nagraniu, opublikowanym na stronie parku narodowego, miejsce, w którym niedźwiedź gromadzi jedzenie. Wideo można zobaczyć poniżej:

Według informacji przekazanych przez Tatrzański Park Narodowy, w ostatnich dniach niedźwiedzica z młodymi opuściła gawrę w rejonie Doliny Pańszczycy. Jak czytamy, niedźwiedzie przebywają w sąsiedztwie szlaku turystycznego. Z tego powodu do odwołania zamknięty został fragment zielono znakowanego szlaku turystycznego w Dolinie Pańszczycy, na odcinku od schroniska PTTK Murowaniec na Hali Gąsienicowej do Równi Waksmundzkiej.

Z powodu gawrowania niedźwiedzi od grudnia zamknięty pozostaje czarny szlak w Dolinie Pańszczycy (to łącznik między żółtym szlakiem prowadzącym z Hali Gąsienicowej na Przełęczy Krzyżne, a zielonym szlakiem z Hali Gąsienicowej na Rówień Waksmundzką).

"W razie spotkania z niedźwiedziem, należy spokojnie (bez gwałtownych ruchów) oddalić się w przeciwnym kierunku" - przypomina TPN.