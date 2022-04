W przyszłym tygodniu wchodzi w życie ustawa o obronie ojczyzny. Celem zwiększenie liczebności armii

Ustawa o obronie ojczyzny opiera się na trzech głównych założeniach: zwiększenie finansowania polskiego wojska, wprowadzenie koncepcji obrony powszechnej oraz zwiększenie liczebności armii.

Według autorów ustawy więcej środków na obronność zapewni nie tylko zwiększenie nakładów na wojsko do 3 procent PKB, ale również sprzedaż obligacji skarbu państwa. Z kolei większą liczebność wojska ma zapewnić nowoczesne podejście do służby i wprowadzenie między innymi nowych form służby wojskowej.

"Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa pełniona będzie przez 12 miesięcy. Pierwszy okres to 28 dniowe szkolenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową i wydaniem książeczki wojskowej. Po jego zakończeniu realizowane będzie przez 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne. Osoby odbywające dobrowolną zasadniczą służbę wojskową otrzymywać będą uposażenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego" - przekazywała w marcowym komunikacie Kancelaria Prezydenta.

Jak podkreślano, rozszerzony zostanie także program szkoleń wojskowych realizowanych w szkołach Legii Akademickiej.

Ustawa o obronie ojczyzny

Docelowo polska armia ma liczyć 250 tysięcy żołnierzy, z czego 50 tysięcy będą stanowić Wojska Obrony Terytorialnej. Do wstąpienia do armii będą zachęcać rekruterzy. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powołał w ostatnich pełnomocnika ds. utworzenia Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Ma on koordynować prace przy tworzeniu ogólnokrajowego centrum rekrutacji, które ma usprawnić proces pozyskiwania ochotników do aktywnej rezerwy i do służby zasadniczej.

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej właśnie z aktywną rezerwą wiąże duże nadzieje. Rzecznik WOT pułkownik Marek Pietrzak przekazał w rozmowie z Polskim Radiem, że jego formacja już przygotowuje ofertę szkoleniową dla przyszłych rezerwistów. Szkolenie będzie bazować na dotychczasowym 16-dniowym szkoleniu, ale - jak tłumaczy pułkownik Pietrzak - będzie jeszcze bardziej pozbawione elementów takich, jak regulaminy czy przepisy ogólnowojskowe. Szkolenie będzie skupiać się na nauce posługiwania się bronią. Zakończy je przysięga, a rezerwista będzie potem wzywany na dwa dni szkolenia raz na kwartał oraz na dłuższe szkolenie raz w roku.

Pułkownik Marek Pietrzak powiedział, że już zgłaszają się do WOT różne instytucje, które są zainteresowane przeszkoleniem swoich pracowników. Są tym zainteresowane między innymi Poczta Polska, Lasy Państwowe oraz Służba Więzienna. Chęć przeszkolenia pracowników wyraziła też Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

