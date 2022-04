W Wielkanoc załamanie pogody, miejscami nawet śnieg. "Nasze ciepło powędrowało na krańce Europy"

Więcej o pogodzie na nadchodzące dni znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Wybierając się na świąteczny spacer, lepiej pamiętać o zimowej kurtce. Meteorolodzy ostrzegają, że pogoda będzie bardziej kapryśna, niż wcześniej zakładano. Niedziela i poniedziałek mają być bardzo chłodne. Powodem jest napływające do Polski zimne powietrze pochodzenia arktycznego. W nocy zapowiadane są przymrozki. "Nasze ciepło powędrowało na krańce Europy. W puste miejsce wbija się na kilka dni chłód." - wyjaśniają eksperci z meteoprognoza.pl.

IMGW wydało dla wszystkich województw z wyjątkiem pomorskiego i zachodniopomorskiego alerty pierwszego stopnia ostrzegające przed przymrozkami.

"Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -2°C, -1°C przy gruncie do -5 stopni Celsjusza, lokalnie -7 stopni Celsjusza na wschodzie kraju" - relacjonują synoptycy.

Zobacz wideo Prof. Miętus: Prawdopodobnie uda nam się uniknąć suszy, ale to eksperymentalne prognozy

Śnieg na Wielkanoc? IMGW: Można się go spodziewać na południowym wschodzie

W niektórych częściach kraju temperatura w nocy ma spaść nawet do -7 stopni. Chłodno ma być w całym kraju, ale w północnej części Polski, mimo niskich temperatur, ma pozostać słonecznie. Na południu będzie za to pochmurno. Pojawią się tam opady deszczu i mżawki. Wcześniej zapowiadano, że w Wielkanoc we wschodnich częściach Polski (województwo podlaskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie) mogą pojawić się także opady śniegu. IMGW podaje, że w nocy z soboty na niedzielę opady śniegu i deszczu mogą pojawić się na południowym wschodzie. Śnieg ma spaść także m.in. w Zakopanem.

W terenach podgórskich będzie najzimniej - w ciągu dnia w Wielkanoc ma tam być 5 stopni. Najcieplej - bo aż 14 stopni - według meteorologów będzie w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry.

Pogoda na Wielkanoc - Wielką Niedzielę i Lany Poniedziałek