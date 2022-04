Tragiczne zdarzenie na S8. Zdziennicki: Nie uczestniczyłem w wypadku i nie wiedziałem, że do niego doszło

W czwartek rano na drodze S8 doszło do śmiertelnego wypadku. Zginął 26-letni motocyklista.

Onet opisał, że w zdarzeniu brał udział samochód, którym jechała była I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i jej mąż Bohdan Zdziennicki, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. - Potwierdzam, że braliśmy udział w takim zdarzeniu - miał powiedzieć Onetowi Zdziennicki.

Po publikacji Onetu głos zabrała Małgorzata Gersdorf. - W drodze do Augustowa, gdzie dotarliśmy ok. 14:00, odwiedzając po drodze kilka miejscowości z grobami bliskich, w pewnym momencie zarejestrowaliśmy jakiś przelatujący kawałek blachy czy gumy, który uznaliśmy za oderwaną część przejeżdżającej ciężarówki, i to wszystko - powiedziała w RMF FM. - Ani my, ani nasze auto nie uczestniczyło w żadnym wypadku - podkreśliła.

Bohdan Zdziennicki o wypadku na S8: Nie uczestniczyłem w nim

O rozbieżne doniesienia zapytaliśmy byłego prezesa TK. - Nie potwierdziłem wypadku, to chyba jakaś interpretacja. Powiedziałem, że nie będę komentował tej sprawy, skoro jestem w prokuraturze - mówi w Gazeta.pl Bohdan Zdziennicki. - Nie uczestniczyłem w tym wypadku i nie miałem świadomości, że do niego doszło. Dowiedziałem się o nim, gdy przyjechałem do Augustowa, mojego rodzinnego miasta. Pojechałem tam na święta - dodaje.

Śmiertelny wypadek na S8. Gersdorf: Nie mieliśmy żadnego wypadku

Pytaliśmy też o opublikowane przez portal tvp.info nagranie, na którym ma być zarejestrowane zdarzenie. Wideo ma pochodzić z kamery TIR-a, który w chwili wypadku włączał się do ruchu. Z filmu wynika, że motocykl nie zderzył się z samochodem osobowym. Znajdując się tuż za autem, uderzył w barierki energochłonne.

Zdziennicki twierdzi, że filmu nie widział. O samym wypadku mówi: - Nie będę komentował czegoś, co ustalić mają organy państwa.

W piątek na stronie Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie pojawił się komunikat dot. wypadku, w którym zginął 26-letni motocyklista. "Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, poszukują świadków wypadku w którym zginął motocyklista. Do tego tragicznego zdarzenia doszło 14 kwietnia 2022 roku, około godziny 8:40, na drodze krajowej numer 8. Zdarzenie miało miejsce w okolicach Zambrowa na jezdni w kierunku Białegostoku" - czytamy. Wszystkie osoby, które były świadkami zdarzenia, proszone są o kontakt za pośrednictwem numeru telefonu 47 71 85 212 lub 112.

